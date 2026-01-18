Danh tính doanh nghiệp thưởng 1.000 chỉ vàng cho người lao động

Gần đây, cộng đồng xôn xao về thông tin Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam ở Khu Công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thưởng cho khoảng 1.000 người lao động có thâm niên làm việc tại công ty.

Theo đó, dự kiến mỗi công nhân có thâm niên làm việc liên tục đủ 15 năm được thưởng một chỉ vàng 18K. Số vàng sẽ được tặng nhiều đợt cho công nhân đủ thâm niên từ nay đến cuối năm 2026.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này hiện do ông Lin Jyun Wei (SN 1968), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Ông Lin Jyun Wei còn là Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - doanh nghiệp đông lao động nhất TPHCM (hơn 40.800 người).

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam thành lập vào tháng 8/2010, là doanh nghiệp 100% vốn của Đài Loan (Trung Quốc), chuyên sản xuất giày thể thao và nguyên vật liệu cung ứng cho ngành giày. Đơn vị là một trong những thành viên thuộc Tập đoàn Quốc tế Pou Chen.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam - trao phần thưởng vàng cho người lao động có thâm niên 15 năm làm việc (Ảnh: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam).

Theo thông tin về thuế, thời điểm tháng 8/2025, Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam có 11.094 lao động. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 1.736 tỷ đồng.

Thực tế, nhằm giữ chân người lao động, những năm gần đây nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi mạnh để tri ân và khuyến khích sự gắn bó lâu dài, trong đó hình thức thưởng vàng ngày càng phổ biến.

Điển hình, Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (TPHCM) liên tục nhiều năm tặng hàng trăm chỉ vàng cho công nhân có thâm niên 10-20 năm làm việc tại nhà máy. Riêng năm 2025, 16 lao động làm việc tròn 20 năm được thưởng mỗi người 1,5 chỉ vàng, trong khi 450 công nhân gắn bó 10 năm nhận mỗi người 1 chỉ vàng.

Trước đó, cuối năm 2023, Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (TPHCM) cũng trao quà tri ân cho người lao động có 15 năm gắn bó, với mỗi phần quà là 1 chỉ vàng.

Không dừng lại ở vàng, nhiều doanh nghiệp còn lựa chọn hình thức tặng sổ tiết kiệm. Năm 2025, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (TPHCM) đã tri ân 31 người lao động có thâm niên từ 20 năm trở lên, mỗi người được tặng một sổ tiết kiệm trị giá từ 20 đến 30 triệu đồng, tùy theo thời gian đóng góp.