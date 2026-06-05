Danh sách các cửa hàng bán xăng E5 tại Hà Nội và TPHCM

Từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai kinh doanh rộng rãi trên toàn quốc, thay thế xăng RON 95. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030, theo Thông tư 50/2025.

Không ít người sử dụng xe máy đời cũ chủ động tìm mua xăng E5 RON 92 do lo ngại về khả năng tương thích với xăng E10. Theo ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), không phải tất cả phương tiện đều bắt buộc phải sử dụng xăng E10.

Ông cho biết thị trường hiện vẫn duy trì phân phối xăng E5 RON 92 để phục vụ xe đời cũ. Vì vậy, người dân không nên mặc định phải chuyển sang sử dụng xăng E10 RON 95 hoặc quá lo lắng về việc sử dụng E10 nếu phương tiện của mình không thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, việc tìm mua xăng E5 RON 92 hiện không còn dễ dàng như trước. Nhiều điểm bán chỉ còn cung cấp xăng E10 và dầu diesel, trong khi xăng E5 RON 92 chỉ được duy trì tại một số ít cửa hàng với một cột bơm.

Đáng chú ý, mới đây Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi", cho phép người dân chủ động tìm kiếm các cửa hàng còn cung cấp xăng E5 RON 92 và giá bán tại các tỉnh thành trên cả nước.

Theo thông tin được cập nhật trên ứng dụng, cả nước hiện có hơn 440 cửa hàng bán xăng E5 RON 92 tại 25 tỉnh, thành. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn như TPHCM chỉ có 2 cửa hàng bán xăng E5 RON 92, Hà Nội có 9 cửa hàng.

Trong khi đó, một số địa phương có số lượng cửa hàng bán mặt hàng này nhiều như Đà Nẵng (50 cửa hàng), Quảng Ngãi (49 cửa hàng), Phú Thọ (28 cửa hàng), Khánh Hòa (28 cửa hàng), Lâm Đồng (38 cửa hàng), Đắk Lắk (32 cửa hàng).

Cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội bán xăng E5 RON 92 Cửa hàng xăng dầu ở TPHCM bán xăng E5 RON 92 CHXD Trạch Mỹ Lộc (Thôn Trạch Lôi, xã Phúc Thọ) CHXD Số 1 PETEC Bình Dương (Số 94, đường ĐT 744, khu phố Dòng Sỏi, phường Tây Nam) CHXD xăng dầu Bình Yên (Trạm xăng dầu Đức Phượng) Km4+700, Quốc lộ 84, xã Hạ Bằng Trạm xăng dầu số 9 (Số 9 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp) Cửa hàng Xăng dầu 301 (Tổ dân phố Phượng Bãi, phường Chương Mỹ) Trạm xăng dầu ATS (Số 8 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa) Trạm xăng dầu số 1 (259 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai) Trạm xăng dầu số 10 (697 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) Trạm xăng dầu số 31 (463 Đội Cấn, phường Ngọc Hà) Trạm xăng dầu số 38 (Số 1 Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy) Trạm xăng dầu số 8 (91 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy)

Người dân tại các tỉnh thành có thể sử dụng ứng dụng "Quanh tôi" lựa chọn bộ lọc riêng cho xăng E5 RON 92 kèm địa phương cụ thể. Sau khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng còn kinh doanh mặt hàng xăng E5 cùng khoảng cách, địa chỉ, giá bán và chức năng chỉ đường.

Theo đại diện Bộ Công Thương, nhiều người tiêu dùng đang mang tâm lý hoang mang, bị "cuốn theo" xu hướng xăng E10 và cho rằng đây sẽ là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả phương tiện đều bắt buộc sử dụng nhiên liệu mới.

Trước đây, khi triển khai Quyết định 53, xăng RON 92 được chọn để phối trộn vì có chỉ số octan (đại lượng tiêu chuẩn dùng để đo lường khả năng chống kích nổ của nhiên liệu khi bị nén) phổ biến và cao nhất ở thời điểm đó, hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu của các phương tiện đương thời.

Dù ngày nay các hãng xe khuyến cáo dùng xăng RON 95 để giảm khả năng kích nổ và tối ưu hiệu suất cho buồng đốt áp lực lớn, điều này chỉ đúng với các động cơ hiện đại. Đối với các dòng xe đời cũ, động cơ vẫn hoạt động rất ổn định với xăng RON 92.