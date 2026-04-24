Đằng sau “lực nén” bất động sản T&T Group: Dấu ấn bầu Hiển

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, khi yếu tố pháp lý, tiến độ và giá trị thực trở thành tiêu chí then chốt, một số doanh nghiệp đang dần lộ diện với cách làm khác biệt. Và T&T Group của bầu Hiển là một trong số đó.

Không rầm rộ khởi công hay ra mắt ồn ào, điều mà ít người biết đó là việc bầu Hiển sở hữu nhiều quỹ đất và đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên khắp nước, với một điểm chung: chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và chuẩn bị đồng loạt ra mắt thị trường với nhiều dòng sản phẩm đa dạng.

Đại đô thị T&T City Millennia có quy mô lên tới 267ha (Ảnh: T&T Group).

Chiến lược chuẩn bị kỹ

Khác với cách làm BĐS phổ biến hiện nay khi nhiều chủ đầu tư lựa chọn triển khai nhanh, mở bán sớm để tối ưu dòng tiền, bầu Hiển và T&T Group lại lựa chọn một hướng đi khác biệt: tích lũy quỹ dự án, hoàn thiện pháp lý và hạ tầng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Quỹ phát triển BĐS của T&T Group hiện trải dài tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Không chỉ hiện diện ở các đô thị lớn, T&T Group còn mở rộng mạnh về các địa bàn giàu tiềm năng và dư địa tăng trưởng như Đồng bằng sông Cửu Long, hay các khu vực đô thị vệ tinh quanh TPHCM và Hà Nội - những nơi đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ sự dịch chuyển của hạ tầng và dòng vốn đầu tư.

Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) được trao giải Dự án đáng sống 2024 (Ảnh: T&T Group).

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào quy mô quỹ đất sẽ chưa phản ánh đầy đủ cách làm BĐS của T&T Group, mà điểm cốt lõi lại đang nằm ở phương thức triển khai.

Thay vì phát triển nóng và ồ ạt, vội vã đưa sản phẩm ra thị trường ngay giai đoạn đầu hay mở bán sớm, T&T Group theo đuổi triết lý “chuẩn bị kỹ” bằng việc hoàn thiện đồng bộ các yếu tố được đánh giá là nền tảng của một dự án BĐS: từ pháp lý, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan… cho đến định hình không gian đô thị, hệ tiện ích và thậm chí là cả kết nối hạ tầng khu vực.

Nếu nhìn sâu hơn vào các dự án BĐS mang thương hiệu T&T Group, phía sau đó là cả một quá trình chuẩn bị kỹ càng, có tính hệ thống, nhằm đảm bảo rằng mỗi dự án khi ra mắt thị trường và khách hàng đều đạt trạng thái sẵn sàng cả về pháp lý lẫn chất lượng thực tế, trở thành những tài sản hữu hình giá trị cao, có thể khai thác ngay chứ không chỉ tồn tại trên bản vẽ.

Minh chứng điển hình nhất chính là dự án Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) - dự án BĐS đầu tiên của T&T ở khu vực ĐBSCL. Từ giữa năm 2022, các giai đoạn 1 và 2 của dự án đã lần lượt được cấp phép đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Năm 2024, dự án được vinh danh “Dự án đáng sống 2024” ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 500 căn biệt thự, nhà ở liền kế, shophouse được xây dựng đồng bộ, hiện đại.

Không chỉ minh bạch về pháp lý, dự án còn trở thành công trình mang tính biểu tượng tại địa phương khi hình thành nên tuyến phố đi bộ thành phố Vĩnh Long. Theo kế hoạch, "Dự án đáng sống 2024" được mở bán trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ tạo ra điểm nhấn mới tại Vĩnh Long nói riêng, ĐBSCL nói chung.

Khu dân cư Phước Thọ đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 500 căn biệt thự, nhà ở liền kế, shophouse được xây dựng đồng bộ, hiện đại (Ảnh: T&T Group).

Theo đánh giá của các chuyên gia, cách làm của bầu Hiển là một lựa chọn không phổ biến, bởi nó đòi hỏi nguồn lực tài chính phải thật vững mạnh để không phụ thuộc vào dòng tiền huy động sớm từ khách hàng. Đồng thời, cách làm này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dự án, khi mọi yếu tố từ pháp lý, thiết kế đến thi công đều phải được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu.

Tinh thần này cũng nhất quán với quan điểm xuyên suốt của tập đoàn: không chạy theo bề nổi hay các chu kỳ phát triển ngắn hạn mà tập trung vào giá trị bền vững, coi mỗi dự án là một cấu phần trong hệ sinh thái phát triển dài hạn.

“Tại T&T Group, chúng tôi không đo lường thành công bằng số lượng lễ khởi công rầm rộ hay những con số tăng trưởng nóng trên bề mặt. Chúng tôi kiên định theo đuổi tinh thần đã nói là làm, làm là phải ra sản phẩm, coi đó là trách nhiệm, tâm huyết và bảo chứng cho uy tín của doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang từng chia sẻ.

Những “phần chìm” tạo nền móng bền vững

Thực tế cho thấy, việc tiến độ thi công của một số dự án đôi khi kéo dài xuất phát từ lựa chọn có chủ đích của chủ đầu tư. Theo đại diện T&T Group, tập đoàn đặt mục tiêu “Kiến tạo giá trị trường tồn” cao hơn các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn, sẵn sàng dành thêm thời gian cho các khâu nền tảng như xử lý nền móng, hoàn thiện hạ tầng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe ngay từ đầu.

Chính cách tiếp cận này giúp các dự án khi hoàn thiện không chỉ đảm bảo tiến độ thực chất, mà còn có chất lượng bền vững và khả năng khai thác lâu dài.

Tại các dự án ven sông hoặc vùng có địa chất phức tạp như Vĩnh Long, Sa Đéc hay Long An, T&T Group đặc biệt chú trọng đến tỷ lệ chống lún và sự bền vững của kết cấu. Việc bắt tay với những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng như Newtecons hay Tập đoàn Delta - những đơn vị có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình cao tầng và đại đô thị là minh chứng rõ nét cho quyết tâm bảo chứng chất lượng của chủ đầu tư.

Các dự án của T&T được triển khai dựa trên công nghệ B.I.M (Building Information Modeling) để quản lý vòng đời công trình, giúp tối ưu hóa thiết kế và kiểm soát chất lượng xây dựng đến từng chi tiết nhỏ.

Chính nền tảng vững vàng từ hệ sinh thái đa ngành của T&T Group đã cho phép tập đoàn này không chịu áp lực phát triển ngắn hạn, từ đó dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và “thổi hồn” vào từng công trình.

Thay vì các mẫu khu đô thị rập khuôn, doanh nghiệp của bầu Hiển theo đuổi triết lý “Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam”, trong đó các xu hướng kiến trúc và quy hoạch hiện đại được chọn lọc, gắn kết hài hòa với điều kiện tự nhiên, văn hóa và lối sống bản địa từng vùng miền.

Tiêu biểu như dự án Khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long. Tại đây, triết lý “Tinh hoa thế giới - bản sắc Việt Nam” được T&T Group thể hiện rõ nét ngay từ cách lựa chọn phong cách kiến trúc và quy hoạch không gian đô thị. Với quy mô 11,53ha, địa thế 3 mặt giáp sông, dự án là sự kết hợp hài hòa giữa đặc trưng cảnh quan sông nước và văn hóa miệt vườn của khu vực ĐBSCL và ý tưởng Phố ven đầm Everglades, Floria.

Trong đó, điểm nhấn của dự án chính là khách sạn cao cấp Hilton Garden Inn Vĩnh Long - công trình độc đáo được lấy cảm hứng từ làng nghề gạch gốm Măng Thít nằm bên cạnh dòng sông Cổ Chiên trong xanh, thơ mộng. Dự kiến Hilton Garden Inn Vĩnh Long sẽ khai trương và đi vào vận hành từ tháng 9/2027.

Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ của T&T tại Long Xuyên (An Giang) (Ảnh: T&T Group).

Không áp dụng một mô típ thiết kế đồng nhất, T&T Group tiếp cận mỗi dự án như một bài toán riêng. Với Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ của T&T tại Long Xuyên (An Giang), dự án được lấy cảm hứng từ các quảng trường nổi tiếng châu Âu như Prague (CH Czech) hay Lisbon (Bồ Đào Nha) kết hợp văn hóa miệt vườn, đặc trưng sông nước thông qua hình ảnh chợ nổi miền Tây, với ý tưởng trở thành “Phố châu Âu hoa lệ bên dòng Hậu Giang”.

Công trình điểm nhấn chính là quảng trường trung tâm với biểu tượng hoa sen và khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên cao 25 tầng được lấy cảm hứng từ huyền thoại núi Cấm - trái tim của vùng 7 Núi kết hợp với thác nước Otuksa chảy từ động Thủy Liêm trên đỉnh núi Thiên Cấm Sơn.

Sẵn sàng cho một lời khẳng định

“Biển lặng” tại T&T Group thực chất là quá trình tích lũy nội lực mạnh mẽ. Khi pháp lý minh bạch, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, công nghệ thi công bền vững và bản sắc riêng cho từng dự án, những quỹ hàng khổng lồ đã hoàn thiện và đang chuẩn bị sẵn sàng ra mắt tới đây hứa hẹn sẽ tạo thành những con sóng lớn trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Công trình điểm nhấn tại dự án T&T An Giang - Khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên cao 25 tầng dự kiến khai trương vào tháng 9/2027 (Ảnh: T&T Group).

Tọa lạc tại cửa ngõ Nam Sài Gòn, đại đô thị T&T City Millennia là đại diện tiêu biểu nhất cho tầm vóc và khát vọng kiến tạo dự án biểu tượng của T&T Group tại khu vực phía Nam. Với quy mô lên tới 267ha, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, dự án không chỉ đơn thuần là một khu đô thị, mà hướng mình trở thành "thành phố trong lòng thành phố", một trung tâm văn hóa - giải trí mới tại cửa ngõ Nam Sài Gòn.

Với gần 8.000 sản phẩm đa dạng từ shophouse, nhà phố liền kề đến biệt thự đơn lập, song lập và căn hộ cao tầng, T&T City Millennia được chia làm 4 giai đoạn phát triển, mỗi phân khu tại đây đều được quy hoạch bài bản để trở thành hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một) hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế đến mua sắm, giải trí đẳng cấp quốc tế.

T&T City Millennia là minh chứng cho chiến lược "Làm thật - Giá trị thật" của T&T Group. Tập đoàn kiên định hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và có sổ hồng trước khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường.

Sự đầu tư bài bản đã mang lại kết quả tích cực khi sản phẩm vừa ra mắt. Tại buổi lễ mở bán vào tháng 10/2025, 100% giỏ hàng đã được đặt cọc thành công chỉ sau vài giờ. Điều này chứng minh rằng khi chủ đầu tư kiên nhẫn chuẩn bị sản phẩm có giá trị thực, thị trường sẽ phản hồi bằng niềm tin.

Gần hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực BĐS, T&T Group không chỉ đơn thuần kể những câu chuyện về những con số héc-ta hay lợi nhuận thương mại, mà là chiến lược đường dài nhằm đánh thức những tiềm năng chưa được khai mở của các vùng đất.

Khi tảng băng chìm bắt đầu lộ diện, thị trường không chỉ thấy một quỹ hàng mà còn nhận diện được chuẩn mực mới về niềm tin trong kỷ nguyên BĐS giá trị thực.

Nhìn về tương lai, khi những định kiến cũ về "sự âm thầm” dần được thay thế bằng hình ảnh các công trình biểu tượng hiện hữu từ miền núi phía Bắc đến tận cùng sông nước miền Tây, T&T Group đang tạo vị thế khác biệt khi chọn kiến tạo những dự án trường tồn. Không chạy theo những cơn sốt nhất thời, T&T Group chọn cách thẩm thấu vào dòng chảy văn hóa dân tộc, mang tinh hoa kiến trúc thế giới để làm giàu thêm bản sắc Việt.

“Triết lý “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” là kim chỉ nam để mỗi công trình của T&T đều trở thành tài sản truyền đời cho thế hệ tương lai”, đại diện T&T Group khẳng định.