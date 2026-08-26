Đằng sau làn sóng sếp doanh nghiệp chi cả nghìn tỷ đồng mua vào cổ phiếu

PNJ, VCI, KBC, HPX, KDH, VBB, ANV là một loạt mã cổ phiếu vừa xuất hiện những giao dịch mua vào hàng triệu đơn vị từ chính lãnh đạo doanh nghiệp. Thống kê từ các giao dịch đã công bố, các lãnh đạo đã thực mua hơn 100 triệu cổ phiếu, giá trị lên đến hơn 1.800 tỷ đồng... Vì sao?

Lãnh đạo Vietcap, Nhà Khang Điền, Vietbank… chi hơn 1.800 tỷ đồng mua cổ phiếu

Ông Tô Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI), vừa hoàn tất giao dịch mua hơn 31 triệu cổ phiếu VCI nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Hiện, lượng cổ phiếu lãnh đạo Vietcap nắm giữ tăng lên khoảng 205 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 17,83% vốn. Theo ước tính, ông Hải đã chi khoảng 674 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Giao dịch của Thành viên HĐQT Vietcap tiếp nối làn sóng mua vào cổ phiếu của lãnh đạo loạt doanh nghiệp.

Nhiều lãnh đạo chi tiền tỷ mua cổ phiếu (Ảnh minh họa : Tiến Tuấn).

Ông Lý Tuấn Kiệt - Phó tổng giám đốc, đồng thời là con trai nhà sáng lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) - thông báo đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu KDH trong thời gian từ ngày 23/7 đến 21/8.

Thương vụ diễn ra khi KDH đang giao dịch quanh vùng đáy 4 năm. Chốt phiên 21/8, cổ phiếu này ở mức 18.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 40% so với đầu năm. Tạm tính theo thị giá này, ông Kiệt đã bỏ ra 360 tỷ đồng cho thương vụ trên.

Một thương vụ lớn khác diễn ra tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank (mã chứng khoán: VBB) khi bà Trần Thị Lâm, mẹ Chủ tịch HĐQT Vietbank Dương Nhất Nguyên, đã mua khoảng 21,8 triệu cổ phiếu trong tổng số 22 triệu đơn vị đăng ký.

Trong thời gian giao dịch, VBB có mức giá đóng cửa thấp khoảng 12.800 đồng/cổ phiếu. Theo mức này, lượng cổ phiếu bà Lâm mua tương ứng giá trị ít nhất khoảng 279 tỷ đồng.

Giao dịch trên trăm tỷ đồng còn xuất hiện tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC), khi pháp nhân liên quan Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm vừa hoàn tất mua hàng chục triệu cổ phiếu KBC. Số tiền ước tính tổ chức này chi ra khoảng 269,5 tỷ đồng.

Tại CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX), ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT, đã mua đủ 10 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ 9/7 đến 6/8. Trên thị trường, cổ phiếu HPX đang giảm, giao dịch quanh 4.000 đồng/cổ phiếu trong khoảng thời gian trên. Theo mức giá này, thương vụ của ông Hải có quy mô ít nhất khoảng 40 tỷ đồng.

Cũng diễn ra trong tháng 8, ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) đã mua đủ 1 triệu cổ phiếu như đăng ký. Tính theo thị giá giai đoạn giao dịch vào khoảng 31.000 đồng/cổ phiếu, số tiền ông Công bỏ ra ít nhất khoảng 31 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) vừa hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG, giá trị thương vụ ước tính khoảng 10,4 tỷ đồng.

Ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng Giám đốc Thường trực CTCP Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) cũng hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu. Tính theo mức giá khoảng 16.850 đồng/cổ phiếu, số tiền ước tính ít nhất khoảng 16,9 tỷ đồng.

Loạt giao dịch lãnh đạo mua vài chục tỷ đồng cổ phiếu cũng diễn ra ồ ạt tại Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC), CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG), CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán: ACL), CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã chứng khoán: HDC)…

Lãnh đạo cũng "bắt đáy", bên cạnh vai trò bệ đỡ cổ phiếu?

Chuyên gia Nguyễn Thế Minh chia sẻ về thị trường chứng khoán (Ảnh: Nam Anh).

Dưới góc nhìn chuyên gia, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư kiêm Phó Giám đốc kinh doanh Chứng khoán An Bình - chỉ ra 3 nguyên nhân chính cho làn sóng trên.

Thứ nhất, cổ phiếu đang rẻ nên lãnh đạo mua vào.

Thứ hai, lãnh đạo mua vào để “đỡ” giá cổ phiếu. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, dòng tiền khối ngoại liên tục bán ròng và nhà đầu tư cá nhân cũng bán mạnh. Do đó, tất yếu cổ phiếu cần một lực đỡ, và lãnh đạo sẽ thực hiện vai trò này.

Thứ ba, khi lãnh đạo đứng ra mua cổ phiếu cũng sẽ tạo hiệu ứng tốt, và cổ phiếu sau đó giao dịch tích cực hơn. Ví dụ tại PNJ, thị giá đơn vị này đã tăng tới khoảng 40% so với mức 31.000 đồng tại ngày Tổng giám đốc bắt đầu giao dịch. Đây là mức tăng mạnh nhất trong nhóm được thống kê.

“Còn một lý do khác nữa, nhưng đây sẽ là trường hợp không phổ biến, đó là lãnh đạo mua cổ phiếu bằng margin (vay vốn từ công ty chứng khoán). Do đó, khi cổ phiếu giảm sâu, bắt buộc họ phải mua thêm để cân bằng danh mục, tránh trường hợp bị force sell (công ty chứng khoán chủ động bán cổ phiếu)”, ông Minh nói thêm, và cho biết hiện tượng này từ sau năm 2022 diễn ra nhiều hơn so với trước kia.

Ở diễn biến khác, chuyên gia cho biết nhiều lãnh đạo cũng đang kỳ vọng về thông tin thị trường chứng khoán được nâng hạng, và họ mua vào để đầu tư “đón sóng”.

Cách để tạo niềm tin cho nhà đầu tư?

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, phân tích động thái của loạt lãnh đạo doanh nghiệp cho các nhà đầu tư thấy rằng bản thân doanh nghiệp họ đang hoạt động tốt, kết quả kinh doanh tốt hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt. Dù thị trường có biến động và giá cổ phiếu có thể giảm theo xu hướng chung, việc doanh nghiệp mua vào khi họ hiểu rõ và vẫn đặt niềm tin vào doanh nghiệp. Giá cổ phiếu hiện giảm hoặc ở mức thấp có thể chưa phản ánh đúng giá trị nội tại và tiềm năng của doanh nghiệp.

“Việc mua vào còn cho các nhà đầu tư đang nắm giữ hoặc những người chưa nắm giữ thấy rằng giá cổ phiếu đang ở vùng hấp dẫn, tiềm năng tăng giá trong tương lai là có. Bởi ít ai bỏ tiền mua cổ phiếu mà giá dự báo tiếp tục giảm hoặc thua lỗ. Động thái trên còn cho thấy thị trường có thể đang phản ứng thái quá, giá cổ phiếu sụt giảm do một vài thông tin tác động nhưng nhìn tổng thể, định giá doanh nghiệp hiện đang ở mức hấp dẫn và thị giá cổ phiếu là mức giá xứng đáng để mua vào”, ông Phương nêu.

VN-Index liên tục trồi sụt trong 1 năm qua khiến giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp cũng biến động mạnh (Ảnh chụp màn hình).

Ông Nguyễn An Huy, Cố vấn tài chính bên mua, nguyên Giám đốc quản lý gia sản, Công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến lãnh đạo phải bán cổ phiếu như cần tiền chi tiêu, cần mua tài sản khác, đa dạng hóa danh mục… Nhưng với việc thực sự bỏ tiền mua vào cổ phiếu, chứ không chỉ đăng ký giao dịch hay thực hiện giao dịch nội bộ, một trong những lý do đáng chú ý nhất là họ cho rằng cổ phiếu đang có mức định giá hấp dẫn.

“Điều này cũng không quá bất ngờ. Sau một giai đoạn điều chỉnh trong năm nay, nhiều cổ phiếu đã trở về những vùng giá có thể xem là tương đối hấp dẫn cho mục tiêu tích sản. Dù không thể biết đâu là đáy, nhưng đầu tư dài hạn không nhất thiết phải biết chính xác đáy ở đâu. Điều quan trọng hơn là nhận diện được vùng giá có đủ hấp dẫn để bắt đầu tích lũy hay chưa”, ông Huy nói.

Và ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải đối diện với bài toán trên, khi tài sản họ cho rằng hấp dẫn nhất lại chính là cổ phiếu của doanh nghiệp mà họ đang điều hành.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nói việc loạt lãnh đạo doanh nghiệp mua vào hàng triệu cổ phiếu của chính doanh nghiệp đó có thể tới từ mục tiêu “đỡ giá”. Bởi trong khoảng 1 năm qua, VN-Index tăng nhanh nhưng chủ yếu tác động tới từ một vài nhóm cổ phiếu trụ, cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngược lại, rất nhiều cổ phiếu giảm hoặc đi ngang so với xu hướng. Do đó, việc mua vào cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp sẽ góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư và thị trường.