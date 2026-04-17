Thị trường năng lượng toàn cầu vừa ghi nhận một nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Sau khi chạm đỉnh vào tháng 3, giá dầu thô trong tuần này đã lùi về dưới mốc 100 USD/thùng.

Nhiều người tiêu dùng và giới đầu tư bắt đầu kỳ vọng vào một kịch bản lạc quan. Họ tin rằng khi các nỗ lực đàm phán hòa bình có tiến triển, chuỗi cung ứng sẽ khôi phục và mọi thứ sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo cũ.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế và tài chính, bức tranh không đơn giản như vậy. Sự hạ nhiệt hiện tại không phản ánh một thị trường đang khỏe mạnh lên. Trái lại, nó đang che giấu một sự thay đổi sâu sắc về cấu trúc vận hành của nền kinh tế toàn cầu.

Cú lừa từ đà giảm và hiện tượng "phá hủy nhu cầu"

Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được tạp chí Fortune trích dẫn, đà giảm của thị trường năng lượng hiện nay mang theo một cảnh báo ngầm. Đó là dấu hiệu của hiện tượng "phá hủy nhu cầu".

Thông thường, giá hàng hóa giảm xuống khi nguồn cung dồi dào hoặc năng lực sản xuất được mở rộng. Nhưng ở bối cảnh hiện tại, nguyên nhân cốt lõi lại đến từ sự chững lại của sức mua trên toàn cầu.

Chi phí duy trì ở mức cao trong thời gian dài đã vượt quá sức chịu đựng của nền kinh tế. Hệ quả là người tiêu dùng buộc phải thắt chặt hầu bao, hạn chế đi lại, trong khi các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất để bảo toàn dòng tiền.

Nhu cầu suy yếu không phải vì thị trường đã tìm được điểm cân bằng mới. Nó phản ánh một nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại dưới áp lực của chi phí vận hành đắt đỏ.

Các chuyên gia phân tích nhấn mạnh, việc nhu cầu sụt giảm mang tính "cơ cấu" này là một tín hiệu đáng lo ngại. Nó cho thấy áp lực lạm phát đang bào mòn sức khỏe của các doanh nghiệp, thay vì phản ánh sự phục hồi thực sự của chuỗi cung ứng.

"Dấu chân vô hình" trong chuỗi giá trị hàng hóa

Một sai lầm phổ biến là chỉ đánh giá tác động của năng lượng qua giá cước vận tải hay sự thay đổi trên bảng giá vé máy bay. Thực tế, "dấu chân" của nguyên liệu này in đậm trong mọi ngóc ngách của nền kinh tế.

Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ, hóa dầu là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu của hơn 6.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu mỗi ngày. Danh sách này trải dài từ những vật dụng nhỏ nhất như kem đánh răng, nước rửa chén, thuốc giảm đau aspirin, cho đến thuốc nhuộm và các ngành công nghiệp nặng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chi phí phân bón leo thang đang tạo ra cú sốc dây chuyền lên giá lương thực. Trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, hầu hết các vật liệu cơ bản như nhựa đường, sơn, ống dẫn hay vật liệu cách nhiệt đều có gốc gác từ hóa dầu.

Ngay cả việc sản xuất gạch hay gốm sứ cũng đòi hỏi một lượng khí đốt khổng lồ để vận hành lò nung. Khi cộng gộp tất cả những yếu tố này cùng chi phí vận chuyển, áp lực lên giá thành sản phẩm cuối cùng và giá nhà ở là rất lớn.

Giá dầu tăng không chỉ ảnh hưởng đến xăng xe hay vé máy bay (Ảnh: Business Recorder).

Tạp chí The Conversation nhận định, vấn đề hiện tại không nằm ở việc thế giới có cạn kiệt nguồn cung hay không. Lịch sử cho thấy mỗi lần giá tăng mạnh, công nghệ mới như khoan nước sâu hay khai thác đá phiến lại xuất hiện để giải cứu thị trường.

Nhưng lần này, câu hỏi then chốt là: Liệu chúng ta có còn khả năng khai thác và cung ứng nguồn nguyên liệu này với chi phí thấp, ổn định và trên quy mô lớn như trước đây? Với việc nhiều cơ sở hạ tầng tại Trung Đông bị hư hại nặng nề, một "phí rủi ro" đã được cộng thẳng vào giá thành của mọi loại hàng hóa.

Bài toán sinh tồn mới

Sự bất định của chuỗi cung ứng đang buộc các tập đoàn đa quốc gia phải thay đổi hoàn toàn triết lý quản trị hàng tồn kho và vận hành dòng vốn.

Trước năm 2020, nền kinh tế toàn cầu vận hành trơn tru theo mô hình "just-in-time" (cần đến đâu, nhập đến đó). Mô hình này dựa trên niềm tin tuyệt đối rằng nguồn cung luôn sẵn sàng và chi phí logistics luôn ở mức tối ưu nhất.

Nhưng sau những đứt gãy liên tiếp từ đại dịch đến các xung đột địa chính trị, đặc biệt là khi eo biển Hormuz liên tục gặp rủi ro gián đoạn, tư duy kinh doanh đã đảo chiều sang "just-in-case" (dự phòng rủi ro).

Để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị đình trệ, các doanh nghiệp buộc phải mua tích trữ nhiều nguyên liệu hơn. Họ phải đầu tư mạnh tay vào việc xây dựng hệ thống kho bãi mới, phát triển hạ tầng lưu trữ và quản lý một hệ thống phức tạp hơn.

Đồng thời, các tuyến vận tải biển phải đi vòng để tránh khu vực điểm nóng cũng làm tăng độ trễ và đẩy chi phí bảo hiểm lên cao. Tất cả những chi phí quản trị rủi ro phát sinh này, cuối cùng, sẽ được phân bổ vào giá bán lẻ mà người tiêu dùng phải gánh chịu.

Thích nghi với một nền tảng chi phí mới

Sự khép lại của kỷ nguyên nguyên liệu giá rẻ không đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ bế tắc. Thay vào đó, nó đang thúc đẩy một cuộc thanh lọc và chuyển đổi mạnh mẽ từ cấp độ vĩ mô đến vi mô.

Các doanh nghiệp đang đứng trước áp lực sinh tồn buộc phải tối ưu hóa hiệu suất trên từng công đoạn. Việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh, điện hóa dây chuyền sản xuất không còn là lựa chọn mang tính hình thức, mà là giải pháp cốt lõi để duy trì biên lợi nhuận dài hạn.

Về phía người tiêu dùng, thói quen chi tiêu và sinh hoạt cũng đang được định hình lại. Xu hướng sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các thiết bị tiết kiệm năng lượng đang tăng tốc nhanh hơn để đối phó với chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Ở cấp độ vĩ mô, chính phủ các nước cũng phải đối mặt với bài toán hóc búa trong việc cân đối ngân sách, khi áp lực trợ giá và duy trì kho dự trữ chiến lược ngày càng phình to, dẫn đến nguy cơ thâm hụt lớn hơn.

Thế giới không thiếu dầu, chỉ thiếu dầu rẻ và ổn định, và đó là “bình thường mới” đầy biến động (Ảnh: The Conversation).

Khái niệm "bình thường" của thị trường năng lượng trong hai thập kỷ qua có lẽ đã chính thức lùi vào dĩ vãng. Nền kinh tế toàn cầu đang bước vào một trạng thái mới, nơi rủi ro chuỗi cung ứng trở thành một hằng số, và sự linh hoạt trong quản trị chi phí là chìa khóa để tồn tại.

Tính đến thời điểm giữa tháng 4, giá dầu thô thế giới đang giao dịch quanh mốc 95-98 USD/thùng. Dù đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, con số này vẫn tạo ra một khoảng cách rất xa so với vùng giá 70-80 USD/thùng từng được duy trì ổn định trước ngày 28/2.

Một mặt bằng chi phí mới đã được thiết lập, và guồng quay kinh tế buộc phải học cách vận hành trơn tru trên nền tảng đắt đỏ này.