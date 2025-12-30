Dân trí tổ chức tọa đàm “Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới”

Năm 2026 được nhìn nhận là một dấu mốc đặc biệt của Việt Nam, không chỉ mở đầu cho một nhiệm kỳ mới mà còn là thời điểm đất nước bước vào một giai đoạn phát triển với nhiều thay đổi mang tính nền tảng.

Sau quá trình cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá, song cũng phải đối diện với không ít thách thức trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang dần được nâng cao, kéo theo yêu cầu mới về năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng hấp thụ dòng vốn đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng đây không còn là giai đoạn “phòng thủ”, mà là thời điểm cần tư duy tấn công, chủ động chiếm lĩnh cơ hội bằng cách làm mới, tư duy mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhằm phân tích những xu hướng lớn, nhận diện cơ hội - thách thức và gợi mở các bước chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến “Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới”.

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả:

Ông Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng;

Ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec;

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên - Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Selex Motors.

Các diễn giả tham gia tọa đàm "Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới".

Tọa đàm “Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra vào ngày 1/1/2026, tại trụ sở báo Dân trí (số 2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Tại tọa đàm, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận về diện mạo Việt Nam năm 2026 sau quá trình “sắp xếp lại nhà cửa”, khơi thông các điểm nghẽn thể chế và đầu tư hạ tầng chiến lược.

Những siêu dự án mang tính nền tảng như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, trung tâm dữ liệu quốc gia hay các tổ hợp năng lượng xanh quy mô lớn sẽ được phân tích dưới góc độ tác động tới mô hình tăng trưởng và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng tập trung làm rõ các động lực tăng trưởng mới, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Những rào cản, thách thức trong quá trình triển khai các dự án lớn, cũng như các yêu cầu về năng lực thực thi và khả năng “hấp thụ” chính sách của doanh nghiệp sẽ được mổ xẻ thẳng thắn.

Chương trình hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều, những phân tích sâu sắc và các gợi mở chính sách quan trọng, góp phần định hình tâm thế và chiến lược hành động cho Việt Nam trong chặng đường phát triển mới.