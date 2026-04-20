Đại hội cổ đông VPBankS thông qua kế hoạch tăng trưởng, kiện toàn bộ máy quản trị

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) đã xem xét, thông qua các tờ trình, báo cáo quan trọng.

Cụ thể là báo cáo của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh 2026, Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính 2025 kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng; Thay đổi số lượng, miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT… và các tài liệu khác.

Thông qua kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ

Tại báo cáo trình cổ đông, HĐQT VPBankS cho biết 2025 là một năm biến động, với cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, công ty vẫn kiên định với định hướng chiến lược và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh tham vọng hơn.

Đại diện VPBankS cho biết, với nền tảng vững chắc được xây dựng trong 3 năm qua, sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái, sự đồng hành của ngân hàng mẹ VPBank và đối tác chiến lược SMBC, cùng tinh thần quyết tâm của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, VPBankS đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó.

Cụ thể, đến cuối 2025, tổng tài sản công ty đạt hơn 73.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay margin và ứng trước vượt 34.000 tỷ đồng. Trong quý IV, VPBankS lần đầu tiên vươn lên top 10 công ty có thị phần giá trị giao dịch môi giới cao nhất trên cả 3 sàn, chiếm 3,21% trên HoSE; vươn lên top 2 về doanh thu mảng ngân hàng đầu tư trong năm 2025.

Khép lại 2025, VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế 4.476 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm trước.

Công ty cũng ghi dấu ấn với thương vụ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục, đưa vốn chủ sở hữu lên gần 34.000 tỷ đồng, top 2 toàn thị trường.

Từ những nền tảng trên, HĐQT và ban điều hành VPBankS đã trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ đồng, tăng trưởng 39% và lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%.

Năm 2026 cũng đánh dấu thời điểm VPBankS bước vào chu kỳ mới, với mục tiêu tăng trưởng kép lợi nhuận trước thuế 32% mỗi năm, hướng đến vị thế dẫn đầu về tổng tài sản và lợi nhuận vào năm 2030.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, VPBankS sẽ phát huy lợi thế huy động vốn và năng lực quản trị khi là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái VPBank, những thành tựu trong năm 2025 và kết hợp mô hình hoạt động, năng lực thực thi ngày càng cải thiện.

Trong mảng cho vay margin và môi giới, công ty sẽ thúc đẩy tăng trưởng dựa trên việc hoàn thành bộ sản phẩm toàn diện cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả mô hình phân phối hybrid, phát huy ưu thế quy mô, năng lực huy động vốn và nâng cấp nền tảng giao dịch cho nhà đầu tư.

Với hoạt động ngân hàng đầu tư, VPBankS tận dụng lợi thế hệ sinh thái, năng lực của đội ngũ tư vấn và năng lực đầu tư, bảo lãnh phát hành và tư vấn quy mô lớn.

Ngoài ra, với mảng tự doanh, công ty sẽ thực hiện theo chiến lược đầu tư các lô riêng lẻ của cổ phiếu niêm yết (PIPE) và đầu tư chọn lọc, tận dụng những cơ hội thuận lợi trong năm.

Công nghệ, dữ liệu và AI tiếp tục được VPBankS xác định là trọng tâm đầu tư. Công ty sẽ triển khai đồng bộ từ hạ tầng, kiến trúc và ứng dụng nhằm giải quyết các bài toán tối ưu hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian phản hồi khách hàng, nâng cao trải nghiệm, quản trị rủi ro và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, qua đó tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Tại ĐHĐCĐ, Tổng giám đốc VPBankS Nhâm Hà Hải, chia sẻ: “Trong bối cảnh chính sách vĩ mô năm 2026 tiếp tục ưu tiên tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, cùng với cơ hội lớn cho thị trường vốn từ các ưu tiên về chính sách, cơ hội nâng hạng, nhu cầu phát hành chứng khoán vốn của doanh nghiệp, trên nền tảng nội tại đã được củng cố vững chắc và những lợi thế của mình, chúng tôi tin tưởng VPBankS sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra, sẵn sàng tăng tốc trong giai đoạn mới”.

Kiện toàn bộ máy quản trị

Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ, nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị cho giai đoạn tăng trưởng mới 2026-2030, ĐHĐCĐ thường niên của VPBankS đã thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ 4 xuống 3 thành viên. Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Điền và Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Quang Trung theo các đơn từ nhiệm.

Đồng thời, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung bà Trần Ngọc Lan vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Bà Trần Ngọc Lan là Thạc sĩ Quản trị Ngân hàng Quốc tế, với 14 năm kinh nghiệm, giữ những vị trí quan trọng tại các ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Như vậy, nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT VPBankS gồm 3 thành viên, trong đó bà Hồ Thúy Nga giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Lương Tân giữ chức Thành viên HĐQT và bà Trần Ngọc Lan giữ chức Thành viên HĐQT độc lập.