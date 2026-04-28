Đại hội cổ đông Eximbank 2026: Ưu tiên xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Tại đại hội, cổ đông đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Toàn cảnh d0ại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank được tổ chức tại Hà Nội (Ảnh: Eximbank).

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Eximbank xác định năm 2026 là năm tập trung tái thiết nền móng, nâng cao năng lực quản trị và xử lý các tồn tại, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Ngân hàng tiếp tục kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng tài sản và củng cố nền tảng tài chính.

Theo đó, tổng tài sản dự kiến đạt khoảng 310.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2025; huy động vốn và tín dụng được định hướng tăng trưởng phù hợp với năng lực quản trị rủi ro.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2025; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức khoảng 2,5%.

Định hướng lợi nhuận ở mức phù hợp phản ánh chủ trương của ngân hàng trong việc tăng cường trích lập dự phòng, xử lý các khoản tồn đọng và từng bước cải thiện chất lượng bảng cân đối kế toán.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank (Ảnh: Eximbank).

Việc ưu tiên củng cố nền tảng tài chính và năng lực quản trị rủi ro được Exinbank xem là điều kiện cần thiết để tạo dư địa cho tăng trưởng ổn định trong các năm tiếp theo, gắn với lộ trình triển khai chiến lược phát triển 5 năm (2026-2030).

Cùng với định hướng kinh doanh, đại hội cũng đã thông qua việc điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quan trọng về quản trị, bao gồm Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đại hội đồng thời hoàn tất việc kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030), tạo nền tảng cho việc triển khai chiến lược trong giai đoạn tới.

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Eximbank).

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank, cho biết: “Năm 2026 là bước chuyển từ định hình sang triển khai chiến lược. Trong giai đoạn này, ngân hàng ưu tiên củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, thay vì đặt trọng tâm vào tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.

Việc chủ động xử lý các tồn tại và cải thiện chất lượng bảng cân đối sẽ giúp Eximbank xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Các nội dung được đại hội thông qua là cơ sở để Eximbank tiếp tục hoàn thiện hoạt động, nâng cao hiệu quả và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong trung và dài hạn.