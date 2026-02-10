"Đại gia" Thái nắm 28 công ty và tổ hợp hoá dầu lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với những tín hiệu phục hồi tích cực từ thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại "siêu dự án" hóa dầu tỷ đô.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh tài chính năm 2025 của SCG là sự hồi sinh của mảng hóa dầu. Nếu như năm 2024, công ty thành viên SCG Chemicals (SCGC) gánh khoản lỗ khổng lồ 7,99 tỷ baht - trong đó riêng Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại Bà Rịa - Vũng Tàu lỗ tới 10,27 tỷ baht (khoảng 7.800 tỷ đồng) - thì sang năm 2025, tình thế đã đảo ngược.

Theo báo cáo mới nhất, SCGC không còn ghi nhận thua lỗ mà đã có lãi 1,46 tỷ baht. Kết quả này có được nhờ việc tái vận hành ổn định Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn từ tháng 8/2025, sau giai đoạn tạm dừng để bảo dưỡng và tối ưu hóa quy trình.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia của SCG tại Việt Nam, tiết lộ kế hoạch tham vọng cho năm 2026. Trọng tâm chiến lược sẽ là Dự án Cải tạo LSP với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD.

Khoản đầu tư này nhằm tích hợp thêm nguồn nguyên liệu đầu vào Ethane, giúp tăng tính linh hoạt và năng lực cạnh tranh về chi phí sản xuất. Dự án dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2027.

Tổ hợp hoá dầu Long Sơn (Ảnh: SCGC).

Về kết quả kinh doanh chung, năm 2025, thị trường Việt Nam đóng góp cho SCG doanh thu 1,7 tỷ USD (tương đương 43.100 tỷ đồng), tăng nhẹ 0,8% so với năm trước. Với hệ sinh thái gồm 28 công ty thành viên, tập đoàn này đã đóng góp hơn 31,5 triệu USD (788,8 tỷ đồng) vào ngân sách nhà nước.

Trên quy mô toàn cầu, SCG ghi nhận doanh thu 15,1 tỷ USD (398.900 tỷ đồng), giảm 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ tái cơ cấu hiệu quả, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA điều chỉnh) đạt 1,7 tỷ USD, tăng 6%. Tổng nợ của tập đoàn cũng giảm được 428 triệu USD.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1992, SCG được xem là một trong những nhà đầu tư nước ngoài thành công nhất thông qua chiến lược thâu tóm (M&A) các doanh nghiệp đầu ngành.

Hiện tại, thông qua công ty con The Nawaplastic Industries, SCG nắm giữ 55% vốn tại Nhựa Bình Minh - doanh nghiệp ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, tập đoàn này sở hữu Prime Group (gạch men).

Ở mảng bao bì, SCG lần lượt thâu tóm các tên tuổi lớn như Bao bì Tín Thành (Batico - 80% vốn), Bao bì Biên Hòa (Sovi - 94,11% vốn) và Nhựa Duy Tân (70% vốn), hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng.