Đại gia Fecon tụt 1.140 tỷ đồng doanh thu, lý giải do sai sót trong in ấn

Công ty cổ phần Fecon (mã chứng khoán: FCN) vừa công bố đính chính báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025. Doanh thu thuần của doanh nghiệp, theo báo cáo mới, giảm khoảng 1.140 tỷ đồng so với báo cáo ban đầu, xuống còn 1.572 tỷ đồng. Tương ứng, lợi nhuận gộp giảm mạnh chỉ còn 250 tỷ đồng.

Các khoản mục trọng yếu như doanh thu tài chính, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm vài chục tỷ đồng.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế giảm từ 79 tỷ đồng còn khoảng 62 tỷ đồng, song vẫn cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ban lãnh đạo Fecon cho biết sở dĩ có sai số nguyên nhân do “sai sót đến từ quá trình in ấn”. Trong khi đó, trên báo cáo tài chính, các chỉ tiêu khác như tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ vay... không thay đổi.

Công nhân làm việc tại một công trình (Ảnh: IT).

Cả năm 2025, Fecon ghi nhận doanh thu hơn 4.860 tỷ đồng, lãi sau thuế 96 tỷ đồng. Kết quả này dù tăng trưởng so với năm 2024 song còn cách xa mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 200 tỷ đồng được thông qua tại phiên họp thường niên giữa năm ngoái.

Fecon là một trong số các công ty xây dựng niêm yết trên sàn hiện nay. Doanh nghiệp này là tổng thầu các công trình kết cấu hạ tầng, đường sắt, ngầm đô thị, cảng, logistics, công trình công nghiệp và năng lượng. Công ty cũng mở rộng đầu tư dự án khu công nghiệp bền vững, khu đô thị xanh, hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo.