Đà Nẵng vươn lên vị trí 554 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Ngày 26/5, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định trong xu hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay, Đà Nẵng xác định rất rõ muốn phát triển nhanh và bền vững phải dựa vào tri thức, công nghệ, con người sáng tạo và năng lực kết nối toàn cầu.

“Thành phố không lựa chọn con đường phát triển bằng lợi thế ngắn hạn, mà lựa chọn xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, nơi các ý tưởng mới được nuôi dưỡng, công nghệ mới được thử nghiệm và các doanh nghiệp tiên phong được tạo điều kiện để bứt phá”, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ giữa nhà khởi nghiệp (startup) và quỹ đầu tư, mà đây là nơi Đà Nẵng phát đi một cam kết mạnh mẽ về tư duy phát triển mới của thành phố, cởi mở, đổi mới, hội nhập hơn, sẵn sàng đồng hành cùng các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu: “Trong những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Thành phố lần đầu tiên vào top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2024 và đến năm 2026 đã vươn lên vị trí 554 thế giới, tăng 342 bậc chỉ sau 2 năm”.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, một hệ sinh thái muốn đi xa không thể chỉ dừng ở các bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra được những doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế; những startup có khả năng gọi vốn, mở rộng thị trường và đóng góp thật sự cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt của chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2045. Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu về số lượng 10.000 startup vào năm 2030, mà quan trọng hơn là xây dựng một hệ sinh thái tự cường và có khả năng bứt phá.

Theo ông Quất, Đà Nẵng đang nổi lên như một địa phương năng động, có tư duy đổi mới và quyết tâm cao trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố không chỉ quan tâm đến hỗ trợ startup, mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trong các lĩnh vực mới như AI, Trung tâm tài chính quốc tế...

Ông Quất cũng kỳ vọng DAVAS 2026 không chỉ dừng lại ở những phiên kết nối hay các biên bản ghi nhớ, mà còn là không gian đối thoại giữa chính sách, thị trường, công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp.

Ngoài ra, theo ông Quất, đây là nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành và các nhà đầu tư tìm thấy giá trị tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam và những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng.