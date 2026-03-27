Đà Nẵng lập đường dây nóng xử lý găm hàng, tăng giá bất hợp lý

Ngày 27/3, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có thông cáo về việc tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người tiêu dùng liên quan đến kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá và dấu hiệu tăng giá bất hợp lý trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, giá xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG) trên thế giới và trong nước tăng do ảnh hưởng tình hình chính trị khu vực Trung Đông, đã kéo theo chi phí đầu vào của một số ngành, lĩnh vực tăng, tác động đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Quản lý thị trường dán số đường dây nóng tại các cây xăng (Ảnh: A Núi).

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có biến động giá lớn.

Cơ quan chức năng cũng giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Số đường dây nóng của cơ quan chức năng cũng được dán tại các cửa hàng để người dân phản ánh.

Tuy nhiên, qua theo dõi, cơ quan chức năng ghi nhận một số hàng hóa, dịch vụ không chịu tác động trực tiếp từ biến động giá xăng dầu nhưng vẫn tăng giá, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng thị trường để nâng giá không phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Trước thực trạng này, Sở Công Thương Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định về quản lý giá, niêm yết và bán đúng giá, không lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Cơ quan này cũng khuyến nghị doanh nghiệp và người dân chủ động giám sát, kịp thời phản ánh các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá sai quy định.

Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch.