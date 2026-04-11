Cựu Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải trở lại ngành tài chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán: TVS) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2026, thông tin đáng chú ý liên quan đến việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị (HĐQT).

Chứng khoán Thiên Việt dự kiến trình cổ đông thông qua việc bà Bùi Thị Kim Oanh từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Công ty đồng thời công bố danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028, có sự xuất hiện của ông Lý Xuân Hải, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng ACB.

Ông Lý Xuân Hải không phải một cái tên xa lạ với thị trường tài chính. Ông được biết đến là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị doanh nghiệp, từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tại Ngân hàng ACB.

Ông Lý Xuân Hải (Ảnh: DT).

Tại Ngân hàng ACB, giai đoạn từ năm 1996 đến 2002, ông Hải đảm nhận các vị trí Phó giám đốc ACB chi nhánh Hải Phòng; năm 2002 đến năm 2005, ông Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ACB.

Từ năm 2004 đến 2005, ông đảm nhận vai trò Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính sau đó lên làm Tổng giám đốc ACB vào tháng 6/2005. Năm 2008, ông Hải được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ACB.

Trước khi bị bắt và khởi tố trong "đại án bầu Kiên", ông Lý Xuân Hải được xem là một trong những CEO nổi tiếng trong giới ngân hàng Việt Nam.

Sau thời gian lùm xùm này, ông Hải từng làm việc tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và từ tháng 6/2017 đến nay là Chủ tịch HĐQT Tơ lụa Bảo Lộc.

Trở lại với Chứng khoán Thiên Việt, HĐQT của công ty có 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Kỳ họp cổ đông thường niên tới đây cũng sẽ trình các cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho HĐQT. Theo đó, quỹ hoạt động và thù lao của các thành viên sẽ không quá 2,5 tỷ đồng.

Được biết, về kết quả kinh doanh năm 2025, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 287 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2024.