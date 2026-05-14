Cuộc thi chứng khoán Shinhan "Chứng trường huyền thoại 2026” sắp chốt đăng ký

“Chứng trường huyền thoại 2026” - cuộc thi đầu tư chứng khoán do Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) tổ chức. Sau hơn một nửa chặng đường, chương trình đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ mô hình thi đấu đầu tư kết hợp cùng cơ cấu giải thưởng lớn.

Nhiều người tham gia cho biết yếu tố khiến họ hứng thú không chỉ đến từ yếu tố cạnh tranh thứ hạng, mà còn đến từ cảm giác được giao dịch trong một môi trường có mục tiêu rõ ràng, liên tục có động lực để theo dõi và tối ưu hiệu suất đầu tư.

Cuộc thi chứng khoán này hiện có tổng giá trị giải thưởng gần 2,8 tỷ đồng với nhiều hạng mục từ giải chào mừng, giải nhà đầu tư mới vượt trội, giải tuần đến giải chung cuộc với phần thưởng cao nhất là xe hơi VinFast VF3.

Nhà đầu tư được phân vào các bảng đấu theo quy mô tài sản ròng (NAV) gồm Chiến lược (NAV từ 10 đến 100 triệu đồng), Bản lĩnh (NAV 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng) và Huyền thoại (NAV trên 1 tỷ đồng), giúp việc cạnh tranh phù hợp và cân sức hơn với từng nhóm nhà đầu tư.

Bên cạnh các phần thưởng xuyên suốt quá trình tham gia, chính sách ưu đãi về phí giao dịch và lãi vay margin cũng là yếu tố lớn giúp nhiều nhà đầu tư duy trì sự hứng thú khi tham gia cuộc thi.

Các nhà đầu tư đang bàn luận về cuộc thi chứng khoán “Chứng trường huyền thoại” (Ảnh: Chứng khoán Shinhan Việt Nam).

Thay đổi từ tham gia thử đến tư duy đầu tư thực chiến

Biết đến “Chứng trường huyền thoại 2026” qua mạng xã hội từ tháng 2, một nhà đầu tư cho biết ban đầu anh mở tài khoản chủ yếu vì tò mò về cuộc thi và cơ cấu giải thưởng dành cho người mới. Tuy nhiên sau một thời gian tham gia, trải nghiệm thực tế khiến anh duy trì giao dịch thường xuyên hơn.

“Tôi tham gia thử nhưng sau đó liên tục nhận được các phần thưởng trong quá trình thi đấu như quà chào mừng 150.000 đồng, giải Nhà đầu tư vượt trội 1 triệu đồng và thêm một giải tuần 1 triệu đồng. Điều đó tạo cảm giác khá có động lực vì kết quả đầu tư được ghi nhận liên tục”, nhà đầu tư chia sẻ.

Một nhà đầu tư khác ở bảng đấu chiến lược (bảng đấu có vốn dưới 100 triệu đồng) cho biết ban đầu anh nghĩ việc cạnh tranh thứ hạng sẽ khá khó khăn, đặc biệt với những người mới tham gia thị trường.

Tuy nhiên, sau vài tuần trải nghiệm, anh đánh giá đây là một cuộc thi với cơ cấu tổ chức công bằng và phân nhiều hạng mục giải thưởng tạo động lực lớn cho mọi nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới.

“Có bảng xếp hạng cập nhật liên tục nên tôi theo dõi danh mục sát hơn và chủ động tối ưu chiến lược mỗi tuần. Ngoài yếu tố giải thưởng, tôi đánh giá cao việc được miễn phí giao dịch và hỗ trợ margin giai đoạn đầu vì giúp người mới giảm áp lực chi phí khá nhiều”, anh nói.

Trong khi đó, một nhà đầu tư đang hướng đến nhóm giải chung cuộc cho rằng cuộc thi không chỉ là cơ hội nhận thưởng mà còn giúp nâng cấp tư duy giao dịch và khả năng quản trị danh mục.

“Tôi khá ấn tượng với chính sách miễn lãi margin 2 tháng đầu. Trong những giai đoạn thị trường thuận lợi, tôi có thể tận dụng đòn bẩy để tối ưu hiệu suất giao dịch tốt hơn. Nhưng quan trọng nhất là khi tham gia cuộc thi, bản thân phải kỷ luật hơn rất nhiều trong việc quản trị vốn và kiểm soát tâm lý”, nhà đầu tư này chia sẻ.

Nhà đầu tư theo dõi bảng xếp hạng cuộc thi “Chứng trường huyền thoại” trên website (Ảnh: Chứng khoán Shinhan Việt Nam).

Cơ hội vẫn còn khi đăng ký tham gia trước 15/5

Các giải thưởng theo tuần và các hạng mục dành cho nhà đầu tư mới là cơ hội phù hợp cho những người tham gia trong giai đoạn sau, khi có thể ghi nhận kết quả trong thời gian ngắn hơn.

Hiện tại, “Chứng trường huyền thoại 2026” chỉ còn mở đăng ký đến ngày 15/5 và sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 5/6. Nhà đầu tư mở tài khoản trên “San Xin Ha” - ứng dụng giao dịch chứng khoán thông minh của SSV và có thể tham gia thi đấu cuộc thi trên các nền tảng của SSV (ứng dụng mobile, trang web giao dịch).

Với khoảng thời gian còn lại, nhà đầu tư vẫn có thể tham gia và tận dụng các cơ hội trong giai đoạn thị trường đang có nhiều biến động.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi cho khách hàng mới như miễn phí giao dịch trọn đời và lãi suất margin ưu đãi (0% lãi margin 2 tháng đầu và 6,8% lãi margin 4 tháng tiếp theo) cũng góp phần giúp nhà đầu tư mới giảm áp lực chi phí, từ đó dễ dàng tham gia và thử nghiệm chiến lược.

Nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận cuộc thi “Chứng trường huyền thoại” trên app San Xin Ha (Ảnh: Chứng khoán Shinhan Việt Nam).

Từ những ghi nhận bước đầu, có thể thấy “Chứng trường huyền thoại 2026” không chỉ là một cuộc thi, mà còn là môi trường để nhà đầu tư hoàn thiện kỹ năng và kiểm chứng chiến lược trong điều kiện thị trường thực tế.

Việc tham gia sớm có thể giúp nhà đầu tư tận dụng trọn vẹn giai đoạn còn lại của cuộc thi, không chỉ để cạnh tranh, mà còn để tích lũy thêm kinh nghiệm cho hành trình đầu tư dài hạn.

