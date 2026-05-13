Cuộc gọi vào phút chót "triệu tập" tỷ phú Jensen Huang sang Trung Quốc

Được Tổng thống Trump mời lên Air Force One

CEO Nvidia Jensen Huang đã bất ngờ gia nhập phái đoàn công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi nhận được cuộc gọi mời tham gia chuyến đi vào phút cuối.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nvidia trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận tại Washington liên quan đến việc kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo CNBC, ông Jensen Huang ban đầu không nằm trong danh sách doanh nhân tháp tùng Tổng thống Trump tới Bắc Kinh tuần này. Cho đến tối 12/5, danh sách vẫn chưa xuất hiện tên ông Huang.

Tuy nhiên, sau khi truyền thông Mỹ liên tục đặt câu hỏi về sự vắng mặt của CEO Nvidia, ông Trump đã trực tiếp gọi điện mời ông tham gia đoàn.

Được biết, ông Jensen Huang đã bay tới Anchorage, bang Alaska, để lên chuyên cơ Air Force One trong lúc máy bay dừng tiếp nhiên liệu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cho biết lịch trình của Huang thay đổi vào phút chót và “mọi thứ đơn giản là trùng hợp”.

Trong thông báo gửi truyền thông, Nvidia cho biết: “Ông Jensen Huang tham dự hội nghị theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm hỗ trợ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền”.

Theo danh sách Nhà Trắng công bố ngày 11/5, chỉ có 17 CEO Mỹ được mời tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Donald Trump - thấp hơn đáng kể so với chuyến thăm Bắc Kinh năm 2017, khi có tới 27 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu góp mặt.

Việc CEO Nvidia Jensen Huang không xuất hiện trong danh sách ban đầu từng làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Washington chưa sẵn sàng nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, ông Huang cũng cho biết sẽ tham gia chuyến đi “nếu nhận được lời mời”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: NYT).

Nvidia trở thành “quân bài chiến lược” trong cuộc chiến chip AI

Sự xuất hiện của CEO Jensen Huang được xem là đặc biệt đáng chú ý khi Nvidia hiện là doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp siết xuất khẩu chip AI của Mỹ sang Trung Quốc.

Bà Laila Khawaja, Giám đốc nghiên cứu tại Gavekal Technologies, cho rằng việc CEO Nvidia được bổ sung vào phút chót phản ánh nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ từ chính ông Huang hơn là dấu hiệu cho thấy Washington thay đổi lập trường về chính sách công nghệ với Bắc Kinh.

“Kiểm soát xuất khẩu công nghệ là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và phức tạp về mặt chính trị. Khó có khả năng đạt được đột phá lớn chỉ trong một hội nghị ngắn ngày”, bà nhận định với CNBC. “Bắc Kinh gần như chắc chắn sẽ đưa vấn đề hạn chế công nghệ lên bàn đàm phán, nhưng khả năng Washington gỡ bỏ các lệnh kiểm soát vào lúc này vẫn rất thấp”.

Theo bà Khawaja, một trong những nội dung đáng chú ý còn đang được hai bên thảo luận là GPU H200 của Nvidia - dòng chip AI mà Mỹ đã cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc từ năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa được phía Bắc Kinh cấp phép nhập khẩu.

“Nếu các cuộc trao đổi tại hội nghị diễn ra tích cực, Trung Quốc có thể mở cửa hạn chế đối với H200 nhằm phát đi tín hiệu rằng thị trường nước này vẫn duy trì sự cởi mở với công nghệ Mỹ”, bà nhận định.

Trong nhiều năm qua, Washington liên tục tăng cường hạn chế đối với các dòng chip AI tiên tiến của Nvidia, vốn là nền tảng quan trọng cho việc huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, hồi cuối năm ngoái, Nvidia đã giành được bước tiến lớn khi Tổng thống Trump đồng ý cho phép xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng đây là động thái nới lỏng hiếm hoi trong chính sách kiểm soát công nghệ nhằm hạn chế Bắc Kinh tiếp cận các công nghệ AI tiên tiến của Mỹ.

Cùng thời điểm, Nvidia cũng vận động thành công để loại bỏ một điều khoản siết xuất khẩu chip khỏi dự luật quốc phòng bắt buộc phải thông qua tại Quốc hội Mỹ.

Theo thỏa thuận hiện tại, Mỹ sẽ áp mức phí 25% đối với các chip H200 bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ cho biết các lô hàng vẫn chưa được xuất khẩu do phía Trung Quốc chưa cấp phép cho doanh nghiệp trong nước mua chip.

Trong khi đó, tỷ phú Jensen Huang vẫn ủng hộ việc duy trì hạn chế với các dòng chip AI mạnh hơn của Nvidia, bao gồm bộ xử lý Blackwell và dòng Vera Rubin dự kiến ra mắt cuối năm nay.

Ngoài ông Jensen Huang, phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Trump còn có nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ như CEO Apple Tim Cook và CEO Tesla Elon Musk, những người có lợi ích kinh doanh lớn tại thị trường Trung Quốc và được cho là sẽ đóng vai trò trong các cuộc thảo luận thương mại lần này.