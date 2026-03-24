Cuộc đua hút tiền của ngân hàng thêm "nóng", lãi suất vọt lên 9%/năm

Cụ thể, Cake by VPBank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Theo biểu lãi suất niêm yết mới nhất, kỳ hạn 6-9 tháng tăng thêm 0,4 điểm %/năm lên 7,7%/năm; kỳ hạn 10-12 tháng tăng lên 7,9%/năm; các kỳ hạn 13-36 tháng cũng được niêm yết 7,9%/năm. Hiện tại, mức lãi suất niêm yết này là cao trong nhóm gửi tiết kiệm online trên thị trường.

Ngân hàng này cũng ưu đãi cộng thêm 1,1%/năm cho khách hàng cá nhân lần đầu sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, áp dụng với các khoản gửi từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn. Với chính sách này, lãi suất thực nhận có thể lên tới 9%/năm, cao hơn mức ưu đãi cộng thêm 0,9 điểm %/năm được áp dụng ít ngày trước đó.

Trên thị trường, hiện có nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất 9%/năm, tuy nhiên đi kèm điều kiện số dư tiền gửi lớn. Đơn cử, MSB công bố mức lãi suất 9%/năm, áp dụng đối với khách hàng mở mới hoặc số tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank đang áp dụng lãi suất đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Ở mặt bằng chung, mới lãi huy động trong tháng 3 hiện đã vượt 8%/năm. Đơn cử, SeABank áp dụng lãi 8%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên. NCB có lãi suất 8-8,2% một năm cho kỳ hạn từ 6 tháng, với khoản gửi tối thiểu 50 triệu đồng. MBV, GPBank đưa ra mức lãi ưu đãi quanh 8%/năm với số tiền tối thiểu vài trăm triệu đồng….

Theo các chuyên gia, lãi suất huy động tăng cao đang tạo sự thay đổi đáng kể trong hành vi dòng tiền của người dân. Sau một thời gian ưu tiên vào chứng khoán, bất động sản hay vàng, không ít nhà đầu tư đã bắt đầu quay lại với kênh tiết kiệm vốn được xem là an toàn và ổn định hơn.

Mặt khác, áp lực tăng lãi suất xuất phát từ nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Khi nhu cầu vốn tăng nhanh trong khi nguồn cung tín dụng không tăng tương ứng thì lãi suất thường có xu hướng nhích lên.

Trước đó, các chuyên gia phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Chứng khoán MB… cùng dự báo mặt bằng lãi suất huy động sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong năm nay.

Lãi suất huy động cao, theo các chuyên gia, cũng tạo ra áp lực nhất định với lãi suất cho vay. Thông thường, các ngân hàng phải cho vay ra với mức lãi cao hơn tối thiểu 3,5-4% so với lãi suất huy động.