Cuộc chiến các "siêu cảng" tại TPHCM trong góc nhìn của đại gia cảng biển

Sáng 6/5, Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD) đã tổ chức kỳ họp cổ đông thường niên, thông qua hai kịch bản kinh doanh cho năm 2026.

Ở phương án cơ sở, doanh thu ước đạt 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.800 tỷ đồng, tăng lần lượt khoảng 9% và 11% so với năm trước. Ở kịch bản cao hơn, doanh thu công ty dự kiến đạt 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 14% và 19%.

Đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải Thế giới tại TPHCM

Kết thúc quý I, công ty này đạt doanh thu thuần 1.452 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 534,2 tỷ đồng, tăng 33% so với quý I/2025.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Gemadept, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng 20% mỗi năm đến 2030, thông qua các trụ cột gồm khai thác cảng, logistics tích hợp, vận tải biển và các hoạt động liên quan đến công nghiệp hàng hải.

Ông cho biết lợi thế của Gemadept hiện nằm ở hệ thống hạ tầng, năng lực vận hành. Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi. Ngoài khai thác cảng, công ty còn có nguồn thu lớn từ mảng dịch vụ hàng hóa hàng không (SCSC), hiện đóng góp 14% lợi nhuận tập đoàn. Ban lãnh đạo nhận định hoạt động tại SCSC trong năm nay chưa chịu tác động từ tiến độ sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, đại hội lần này cũng thống nhất việc triển khai mô hình tập đoàn mới, tập trung vào mảng hàng hải và đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải Thế giới tại TPHCM. Dự án là một trong bốn trụ cột của Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM, dự kiến hoạt động từ tháng 5.

Cổ đông lo ngại về cuộc chiến gay gắt về các "siêu cảng"

Nhiều cổ đông đặt câu hỏi về mức độ cạnh tranh làm "siêu cảng" tại các khu vực Hải Phòng và TPHCM. Đặc biệt tại khu vực TPHCM, cổ đông bày tỏ lo ngại trước thông tin về các dự án siêu cảng như Cần Giờ và Cái Mép Hạ.

Đại diện công ty thừa nhận cuộc chiến này hiện nay rất gay gắt và có tác động đến tình hình kinh doanh của đơn vị. Dù vậy, Gemadept vẫn đang có lợi thế nhất định.

Ví dụ, với các tuyến nội Á, cảng Nam Đình Vũ vẫn là lựa chọn tối ưu để đảm bảo nguồn hàng. Một số tàu đã chuyển sang Lạch Huyện nhưng sau đó quay lại do thiếu hàng hóa, qua đó củng cố niềm tin vào khả năng hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tại TPHCM, các dự án đối thủ cổ đông đề cập hiện mới ở giai đoạn đầu, dự kiến đến năm 2030 mới đưa vào khai thác. Trong khi đó, Gemalink dự kiến bổ sung thêm 1 triệu TEU vào năm 2027, nâng tổng công suất lên khoảng 3 triệu TEU.

Lãnh đạo nói thêm, giai đoạn 3 của Gemalink dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm 2028 đến đầu năm 2029, nâng tổng công suất lên khoảng 4 triệu TEU vào cuối năm 2029. Trong khi đó, các cảng mới đến năm 2030 mới đạt khoảng 2 triệu TEU và cần thêm thời gian để lấp đầy công suất.

“Ít nhất 5 năm tới, Gemalink vẫn là cảng có công suất lớn nhất tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, đồng thời là cảng có sản lượng thông qua thực tế lớn nhất khu vực và cả nước”, ông nói.

Các lãnh đạo Gemadept trả lời câu hỏi cổ đông (Ảnh: BTC).

Năm 2025, Gemadept ghi nhận doanh thu 5.956 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.521 tỷ đồng, lần lượt vượt 22,8% và 40,1% kế hoạch đề ra. Mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn so với đỉnh năm 2023. Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 22%, tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả ước tính đạt khoảng 850 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 50%, tương ứng phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu cho người lao động, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ hơn 4.300 tỷ đồng lên hơn 6.490 tỷ đồng.