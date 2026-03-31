Cung ứng điện mùa khô năm nay chịu áp lực kỷ lục từ nắng nóng, xe điện

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), công tác đảm bảo cung ứng điện giai đoạn cao điểm mùa khô (đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 8) sẽ đối mặt với nhiều áp lực lớn.

Từ ngày 30/3 đến 2/4, cả nước dự báo đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm, với nền nhiệt tăng cao trên nhiều khu vực. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, riêng Hà Nội có thể đạt 36-37 độ C; Trung Bộ ghi nhận mức 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ dao động 34-37 độ C.

Nắng nóng xuất hiện sớm kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, sản lượng điện toàn quốc dự kiến có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày - mức chưa từng ghi nhận trước năm 2024 và chỉ xuất hiện vào cao điểm giữa tháng 5/2025.

Phụ tải tăng cao được dự báo sẽ gây áp lực lớn lên công tác vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia. Công ty khuyến nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô dự kiến kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 8.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, năm nay có diễn biến khí hậu phức tạp khi hiện tượng La Nina duy trì đến khoảng tháng 3, sau đó chuyển sang trạng thái trung tính và có khả năng chuyển sang El Nino từ giữa năm với cường độ trung bình đến cao.

Theo NSMO, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài có thể làm giảm nước về hồ thủy điện, gia tăng áp lực nguồn cung. Từ tháng 3, nắng nóng bắt đầu ở Đông Nam Bộ, lan rộng toàn quốc và có thể kéo dài tới 1 tuần trong cao điểm tháng 6-8.

Trong khi đó, nhu cầu điện tăng mạnh, 2 tháng đầu năm đã tăng 7,1% (miền Bắc 9,7%); cao điểm dự báo công suất tăng trên 12%, sản lượng tăng 10-12%, tiềm ẩn nguy cơ lập đỉnh mới.

Ngoài ra, theo đơn vị điều độ hệ thống điện, số lượng xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu sạc xe điện ngày càng tăng.

Xu hướng sạc xe tập trung vào buổi tối của xe cá nhân, cùng với tần suất sạc liên tục trong ngày của nhóm xe dịch vụ, tạo thêm áp lực lên nhiều khung giờ cao điểm của hệ thống, đặc biệt trong mùa khô khi nhu cầu làm mát cũng tăng cao đồng thời.

Không chỉ vậy, việc đảm bảo nhiên liệu cho phát điện cũng đối mặt nhiều rủi ro. Biến động địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng LNG và than nhập khẩu.

Hạ tầng lưới điện cũng đang chịu áp lực lớn khi một số đường dây 500kV đã vận hành đầy tải hoặc quá tải. Tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm, đặc biệt tại miền Bắc, cùng với hệ thống lưu trữ năng lượng, tụ bù còn chậm so với kế hoạch, làm gia tăng thách thức trong vận hành hệ thống.

NSMO cho biết đã triển khai nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, tổ chức nhiều cuộc họp từ đầu tháng 3 để xây dựng kịch bản vận hành, bảo đảm cung ứng điện mùa khô. Trọng tâm là dự báo thủy văn, nhiệt độ, phương án huy động nguồn, đặc biệt điện khí LNG và nhiệt điện than.

Đơn vị đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật như đảm bảo nguồn khí, tăng huy động nhiệt điện, phát triển hệ thống lưu trữ, đẩy nhanh dự án lưới điện, tối ưu thủy điện và tăng cường quản lý phụ tải...