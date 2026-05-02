Cục Hàng không nhắc đến vụ drone xâm nhập vùng cấm ở sân bay Đà Nẵng

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 4 tháng qua, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 46 triệu lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 19 triệu lượt (tăng hơn 22%), khách nội địa đạt hơn 27 triệu lượt (tăng 15%).

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 616.000 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 21 triệu khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7 triệu lượt (tăng hơn 6%), khách nội địa đạt khoảng 14 triệu lượt (tăng 15%). Sản lượng vận chuyển hàng hóa của các hãng nội địa đạt hơn 155.000 tấn, tăng hơn 3%.

Vận tải hàng không tăng trưởng 2 con số ngay từ đầu năm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về công tác đảm bảo an toàn hàng không, Cục cho biết, lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay trong 4 tháng đầu năm không xảy ra không xảy ra tai nạn (mức A), sự cố nghiêm trọng (mức B), sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C) nào.

Đối với lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay ghi nhận 4 sự cố uy hiếp an toàn (mức D) và 1 sự cố mức C.

Ở lĩnh vực quản lý hoạt động bay, đầu năm đã xảy ra 4 vụ việc hoạt động của thiết bị bay không người lái tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay tại cảng.

Cục Hàng không đã báo cáo Bộ Xây dựng về việc thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cát Bi; tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đánh giá tình hình hoạt động UAV tại các cảng hàng không và phương án, quy trình phối hợp xử lý.

Cơ quan này cũng hoàn thiện dự thảo hướng dẫn phối hợp nhận và xử lý thông tin về hoạt động của UAV/UAS tại các cảng hàng không để làm thủ tục ban hành.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa sự cố có nguyên nhân "vật thể bay gây ảnh hưởng đến hoạt động bay" tại các cảng hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã triển khai chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo an toàn tĩnh không, hạn chế ảnh hưởng của laser, vật thể bay đến hoạt động hàng không dân dụng.

Trong đó, yêu cầu các cảng hàng không thực hiện đầy đủ quy trình xử lý thông tin về tĩnh không; đồng thời tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn hàng không.