Coolmate phải tạm dừng kinh doanh 1.138 sản phẩm vì bản quyền

Ngày 9/6, Coolmate phát đi thông báo chính thức liên quan đến vụ việc sử dụng tác phẩm "Happy Uncles" thuộc quyền sở hữu của Tao Creative Studio trên một mẫu áo thun thương mại khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Cụ thể, thông báo của Coolmate cho biết doanh nghiệp này đã nhận được thông tin phản hồi từ Tao Creative Studio về việc tác phẩm "Happy Uncles" xuất hiện trên một sản phẩm áo thun đang được bày bán tại trung tâm thương mại dù giữa hai bên chưa có bất kỳ thỏa thuận nào.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Coolmate đã rà soát toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm để xác định nguyên nhân vụ việc. Kết quả kiểm tra nội bộ cho thấy sai sót hoàn toàn thuộc về phía doanh nghiệp trong quá trình phát triển mã sản phẩm liên quan.

Theo Coolmate, sản phẩm này chỉ được phân phối tại 3 địa điểm, gồm 1 trung tâm thương mại ở Huế và 2 trung tâm thương mại tại Hà Nội. Sản phẩm không được bán trên website của doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử hay bất kỳ kênh phân phối nào khác.

Tổng số lượng sản phẩm được sản xuất là 1.138 chiếc với giá bán lẻ 199.000 đồng mỗi sản phẩm. Toàn bộ số hàng còn lại đã được tạm ngừng kinh doanh và lưu kho để chờ phương án xử lý phù hợp.

Trong thông báo, Coolmate cũng đã gửi lời xin lỗi tới Tao Creative Studio vì đã sử dụng tác phẩm cho mục đích thương mại khi chưa nhận được sự đồng ý của tác giả.

Sản phẩm của Coolmate sử dụng hình ảnh của Tao Creative Studio (Ảnh: Tao Creative Studio).

Sự việc được công khai sau khi Tao Creative Studio đăng tải thông tin trên mạng xã hội vào ngày 4/6, cho biết tác phẩm của đơn vị đã bị sử dụng trái phép cho mục đích thương mại.

Đơn vị này cho biết đã nhận được phản ánh từ nhiều người về việc một tác phẩm xuất hiện trên sản phẩm được bày bán tại trung tâm thương mại. Theo Tao Creative Studio, tác phẩm đã bị cắt bỏ chữ ký tác giả trước khi được in trên sản phẩm và đưa ra thị trường.

Trong bài đăng, Tao Creative Studio đã nhắc tên Coolmate và cho biết đang chờ câu trả lời từ thương hiệu này.