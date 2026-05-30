Công ty xổ số TPHCM lãi 5 tỷ đồng/ngày, nộp phạt thuế 110 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM vừa công bố kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Mảng kinh doanh xổ số đóng góp hơn 12.060 tỷ đồng, tức chiếm 98% cơ cấu doanh thu thuần. Khoảng 2% khoản thu còn lại đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Khấu trừ các chi phí, lãi trước thuế công ty giảm từ khoảng 2.230 tỷ đồng xuống 1.994 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm đến từ việc công ty nộp phạt vi phạm hành chính về thuế gần 110 tỷ đồng, đồng thời hoàn nhập dự phòng rủi ro trả thưởng ít hơn nhiều so với cùng kỳ.

Trừ thuế, công ty lãi ròng xấp xỉ 1.570 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 1.780 tỷ đồng. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của công ty.

Xổ số kiến thiết TPHCM là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM. Tính đến cuối năm ngoái, công ty có tổng tài sản gần 2.900 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 1.300 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, toàn bộ lợi nhuận được nộp ngân sách nhà nước.

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu năm nay từ 10% trở lên. Cụ thể, kế hoạch doanh thu không có VAT là 15.754 tỷ đồng, dựa trên giả định tỷ lệ tiêu thụ đạt 98,7%. Lãi trước thuế nhích nhẹ lên 2.005 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng trưởng chủ yếu đến từ việc công ty được Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số các kỳ vé xuân, điều chỉnh doanh số phát hành từng kỳ từ đầu tháng 4 lên 160 tỷ đồng (thay vì 140 tỷ đồng như trước).