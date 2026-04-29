Công ty Việt Nam cung cấp wifi đầu tiên trên máy bay kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Viễn thông VTC (VTC Telecom) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2026, trong đó cho thấy dịch vụ Internet vệ tinh trên tàu bay đã bước đầu phát sinh doanh thu thực tế.

Trước đó, ngày 5/8/2025, Vietnam Airlines chính thức thương mại hóa dịch vụ Internet trên không (In-Flight Connectivity - IFC) trên các chuyến bay quốc tế. Dịch vụ được thiết kế với ba gói cước: 5 USD cho nhắn tin không giới hạn qua các ứng dụng, 10 USD cho một giờ truy cập Internet và 20 USD cho gói truy cập không giới hạn trong suốt chuyến bay.

Hạ tầng công nghệ cho dịch vụ này do VTC Telecom vận hành, thông qua hợp tác với VNPT và sử dụng kết nối vệ tinh Viasat (Mỹ).

Theo báo cáo, doanh thu hợp nhất năm 2025 của VTC Telecom đạt gần 523 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm và tăng 221% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Trong khi mảng Internet trên máy bay bắt đầu đóng góp dòng tiền, một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi khác là dịch vụ di động vệ tinh lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Cụ thể, sự cố mất kết nối vệ tinh T2 của Thuraya đã ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ giám sát tàu cá VNPT VSS. Từ tháng 4/2024, số lượng thuê bao liên tục giảm, kéo theo doanh thu từ mảng thiết bị di động vệ tinh đi xuống.

Hãng bay đầu tiên của Việt Nam có wifi trên bầu trời từ tháng 8/2025 (Ảnh: VNA).

Dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận trước thuế của công ty lại đi lùi, chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Theo giải trình, sự suy giảm này chủ yếu xuất phát từ biến động chi phí cùng với định hướng tái cấu trúc danh mục sản phẩm.

Cụ thể, tăng trưởng doanh thu phần lớn đến từ việc mở rộng hoạt động thương mại thiết bị và dịch vụ kỹ thuật - những mảng có biên lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, nhằm mở rộng thị phần, VTC Telecom chủ động triển khai chiến lược cạnh tranh về giá, qua đó làm giảm tỷ suất lợi nhuận.

Ở chiều chi phí, các yếu tố vĩ mô cũng tạo áp lực đáng kể. Biến động tỷ giá trong năm 2025 khiến giá vốn hàng hóa và chi phí logistics gia tăng, trong khi lãi suất cho vay duy trì ở mức cao làm chi phí tài chính đội lên.

Ngoài ra, việc mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng khối lượng hợp đồng triển khai cũng kéo theo chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tương ứng.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn ghi nhận mức tăng 11%, đạt gần 4 tỷ đồng. Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 22,85%.

Bước sang năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 576 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Trong đó, các mảng dịch vụ Internet trên tàu bay (IFC) và wifi marketing được xác định là động lực tăng trưởng chính.

Về định hướng giai đoạn 2026-2029, doanh nghiệp cho biết sẽ đa dạng hóa đối tác, không phụ thuộc vào một hãng hàng không duy nhất, đồng thời mở rộng hợp tác với các hãng bay mới.