Công ty Trung Quốc chi 6.000 tỷ thâu tóm Dược phẩm Imexpharm, ai "mai mối"?

Lian SGP Holding Pte. Ltd, một công ty Trung Quốc, vừa công bố kết quả chào mua công khai cổ phiếu IMP của Dược phẩm Imexpharm. Theo đó, doanh nghiệp này đã mua thành công hơn 104,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 67,87% vốn Imexpharm, với tổng giá trị giao dịch ước khoảng 6.000 tỷ đồng.

Được biết, Lian SGP Holding có vốn điều lệ 300 triệu USD và là công ty con do Livzon Pharmaceutical Group Inc. - tập đoàn dược phẩm Trung Quốc - sở hữu 100%. Đây là doanh nghiệp được lớn tại Trung Quốc với doanh thu năm 2025 vào khoảng 12,02 tỷ nhân dân tệ (xấp xỉ 46.400 tỷ đồng).

Còn Imexpharm, cũng là một trong những doanh nghiệp nội địa có thâm niên, đặc biệt lợi thế ở phân khúc thuốc chất lượng cao. Về kinh doanh, năm nay Imexpharm dự kiến kế hoạch doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 502 tỷ đồng - tăng 12,5% so với năm ngoái. Công ty chốt chia cổ tức tỷ lệ trong khoảng 5-8%.

Văn phòng Imexpharm (Ảnh: DT)

Với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng, thương vụ M&A này được xem là có quy mô lớn trong lĩnh vực dược. Đơn vị làm “cầu nối” được biết là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI của ông Nguyễn Duy Hưng, hiện là đơn vị làm đại lý chào mua công khai. Công ty được biết còn phối hợp cùng UBS, ngân hàng đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Thụy Sĩ, thực hiện.

Thương vụ này cũng đánh dấu sự gia nhập của SSI trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ngoại đổ vốn vào Việt Nam, thông qua M&A. Trong bối cảnh thị trường sắp nâng hạng và đón dầu dòng vốn lớn, tại đại hội cổ đông vừa qua, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết nếu xây dựng được một công ty chứng khoán có tài sản và vốn sẽ giúp cho nhà đầu tư nước ngoài tự tin giao dịch ở Việt Nam hiệu quả.

Trở lại với thương vụ thâu tóm, tại Việt Nam, nhiều công ty dược lớn khác cũng lần lượt rơi vào tay nước ngoài, như Dược Hậu Giang, Pymepharco… Hiện, Taisho Pharmaceutical (Nhật Bản) nắm giữ 51,01% Dược Hậu Giang, còn STADA Service Holding B.V (Đức) nắm 89,73% cổ phần của Pymepharco.