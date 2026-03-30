Công ty Polymer Q&T hợp tác tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ bảo an

Đây là bước tiến của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ tiền tệ toàn cầu.

Phát triển công nghệ bảo an nhúng trong nền tiền polymer

Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T (Q&T Hi-Tech Polymer) là doanh nghiệp 100% vốn trong nước, hoạt động trong lĩnh vực vật liệu polymer công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất giấy nền bảo an cho in tiền.

Sau nhiều năm nghiên cứu, doanh nghiệp này đã làm chủ công nghệ PolySecure, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sản xuất được nền tiền polymer đa lớp, chấm dứt phụ thuộc nhập khẩu kéo dài hơn 20 năm. Hiện, Q&T là đơn vị cung cấp giấy nền in tiền cho Nhà máy In tiền Quốc gia.

Ông Lương Ngọc Anh - Chủ tịch Q&T Hi-Tech Polymer (trái) cùng ông Peter Muhlfelder, Phó chủ tịch điều hành cấp cao lĩnh vực kinh doanh an ninh, Tập đoàn Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG bên không gian trưng bày tờ tiền Việt Nam qua các thời kỳ (Ảnh: Q&T).

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, Q&T còn từng bước tham gia chuỗi cung ứng tiền tệ toàn cầu, với sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty Q&T đang thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Tập đoàn Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG (KURZ).

Bên trong nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T (Ảnh: Q&T).

KURZ là tập đoàn Đức với hơn 130 năm lịch sử, cung cấp công nghệ bảo mật Kinegram (một dạng thiết bị hình ảnh biến đổi theo góc nhìn nhiễu xạ quang học) hàng đầu cho ngành ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Cụ thể, Q&T và KURZ sẽ cùng nghiên cứu giải pháp nhúng yếu tố bảo an quang học trực tiếp vào giữa các lớp vật liệu polymer, thay vì dán nổi trên bề mặt.

Q&T độc quyền sử dụng yếu tố bảo an KINEGRAM® trong sản phẩm nền polymer nhúng. KURZ cam kết chỉ phát triển công nghệ đặc biệt này dành cho nền polymer nhúng với Công ty Q&T, không cung cấp cho bất kỳ đối tác nào khác.

Ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch Q&T Hi-Tech Polymer (Ảnh: Q&T).

Theo đại diện Q&T, công nghệ nhúng sẽ tạo ra bước tiến về độ bền và khả năng chống giả mạo, khi các yếu tố bảo an không thể tách rời mà không phá hủy sản phẩm. Tiền polyme, hộ chiếu sử dụng công nghệ này sẽ luôn mới, đẹp, bóng vì tuổi thọ được tăng lên nhiều lần, tích hợp bảo mật ở cấp độ cao nhất.

Ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch Q&T Hi-Tech Polymer cho biết: “Q&T đã làm chủ được công nghệ giấy nền và không ngừng nỗ lực hợp tác với các đối tác đứng đầu về công nghệ cao. Hợp tác với KURZ là minh chứng rõ ràng nhất rằng, Q&T đã đứng ngang hàng với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong chuỗi cung ứng tờ tiền toàn cầu”.

Đại diện KURZ cũng nhận định Q&T là đối tác phù hợp để phát triển công nghệ bảo an nhúng, hướng tới các giải pháp tiền tệ an toàn và bền vững trong tương lai.

Tạo lợi thế cạnh tranh từ hợp tác độc quyền

Hợp tác cho phép Q&T cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh nền polymer đạt chuẩn quốc tế tích hợp bảo mật quang học nhúng sẵn, đáp ứng xu hướng thiết kế tờ tiền thế hệ tiếp theo của nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt tại Đông Nam Á, châu Phi và Nam Á.

Lãnh đạo Q&T và KURZ kiểm tra giấy nền in tiền Polymer (Ảnh: Q&T).

Với Việt Nam, việc này góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ tiền tệ, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trước đây, Công ty Q&T chủ yếu tham gia ở khâu sản xuất vật liệu nền. Tuy nhiên, với việc tích hợp yếu tố bảo an ngay trong cấu trúc polymer, Q&T có thể tiến tới cung cấp giải pháp tích hợp, kết hợp cả vật liệu và công nghệ bảo mật.

Công ty Q&T Hi-Tech Polymer và Tập đoàn Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG đẩy mạnh hợp tác (Ảnh: Q&T).

Cách tiếp cận này giúp nâng giá trị sản phẩm và mở rộng khả năng cạnh tranh ở phân khúc cao hơn, nơi các yếu tố công nghệ đóng vai trò quyết định.

Bên cạnh đó, việc KURZ tham gia hỗ trợ thương mại cũng được xem là yếu tố quan trọng, giúp Q&T rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường quốc tế. Thay vì xây dựng mạng lưới từ đầu, doanh nghiệp có thể tận dụng hệ sinh thái khách hàng sẵn có của đối tác.

Lễ ký kết và trao hợp đồng số 10/2025/NBPP-QT-TFS/B05 giữa Nhà máy In tiền Quốc gia với đơn vị trúng thầu là Công ty Q&T (Ảnh: Q&T).

Việc đẩy mạnh, tăng cường hợp tác giữa Q&T và KURZ cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt trong những ngành có yêu cầu khắt khe như công nghệ tiền tệ.

Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T, thành lập 2016, trụ sở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Q&T là nhà sản xuất tiên phong tại Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất nền polymer cho tiền, đồng thời là một trong ba nhà sản xuất độc lập trên thế giới trong lĩnh vực này.

Hai trụ cột chính của thương hiệu là: Q (Chất lượng -Quality) và T (Công nghệ - Technology).