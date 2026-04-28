Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện dịp 30/4 - 1/5

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540MW. Tổng sản lượng điện lũy kế từ khi đi vào hoạt động đến ngày 15/4 đạt hơn 348 tỷ kWh.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành 4 nhà máy nhiệt điện khí (Ảnh: EVNGENCO3).

Đại diện EVNGENCO3 cho biết, từ đầu năm đến ngày 15/4, sản lượng điện của công ty là 2,41 tỷ kWh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 3, công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, vận hành an toàn, tin cậy và linh hoạt trong mọi tình huống, đáp ứng theo huy động của Công ty vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), nhất là trong thời gian nghỉ lễ (từ 25/4 đến 27/4 và từ 30/4 đến 3/5) và cao điểm mùa khô năm 2026.

Công ty đã triển khai các giải pháp đảm bảo sẵn sàng khả dụng cao, bố trí phương thức vận hành các tổ máy hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm điện tự dùng, đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu khí, dầu để phục vụ sản xuất, đồng thời duy trì các điều kiện an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp với Công ty EPS đẩy mạnh công tác kiểm tra, khắc phục các tồn tại, đảm bảo các tổ máy sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành của hệ thống điện; chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo xử lý nhanh sự cố phát sinh.

Ngoài ra, công ty cũng tập trung đảm bảo công tác tuần tra của lực lượng bảo vệ tại các khu vực sản xuất và các vị trí trọng yếu; hệ thống chiếu sáng, camera an ninh hoạt động ổn định; triển khai các phương án bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ cho các nhà máy; lập lịch trực tăng cường của lãnh đạo, cán bộ, lực lượng tự vệ trước, trong các ngày lễ.

Công ty tăng cường lực lượng kiểm tra thiết bị vào dịp nghỉ lễ và cao điểm mùa khô năm 2026 (Ảnh: EVNGENCO3).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã và đang nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng điện trong đợt nghỉ lễ của cả nước.