Công ty điện mặt trời của Trung Nam lỗ 969 tỷ đồng, nợ gần 10.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với những biến động lớn về kết quả kinh doanh.

Cụ thể, năm qua doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 969 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 138,2 tỷ đồng đạt được trong năm 2024.

Theo đó, lỗ lũy kế của đơn vị cuối năm 2025 đã tăng lên mức 1.818 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với con số 849 tỷ đồng của năm trước đó. Vốn chủ sở hữu tương ứng sụt giảm mạnh từ 1.562 tỷ đồng xuống còn 593 tỷ đồng, bị “ăn mòn” 62%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả vào mức 9.937 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu nợ, nợ vay ngân hàng tăng hơn 32% lên mức 1.742 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu giảm 6,4% xuống còn 4.283 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả khác cũng ghi nhận mức tăng 36%, đạt 3.911 tỷ đồng so với năm 2024.

Việc vốn chủ sở hữu sụt giảm mạnh trong khi nợ phải trả gia tăng khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 5,62 lần lên 16,76 lần, tương ứng mức tăng 198,2%.

Hệ số thanh toán lãi vay giảm từ 1,21 lần xuống còn âm 0,33 lần do kết quả kinh doanh không thuận lợi.

Trung Nam Thuận Nam tiền thân là Công ty cổ phần Điện mặt trời Phước Minh, được thành lập tháng 4/2018 và đổi tên vào năm 2020. Công ty này là đơn vị thành viên của Trungnam Group - doanh nghiệp đang hoạt động trong 5 lĩnh vực chính gồm năng lượng, hạ tầng, xây dựng, bất động sản và công nghiệp thông tin điện tử.

Trung Nam Thuận Nam là chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời 450 MW kết hợp trạm biến áp và đường dây 220/500KV tại tỉnh Khánh Hòa. Tổng chi phí xây dựng là 12.000 tỷ đồng. Dự án nằm trên diện tích 557 ha, sử dụng hơn 1,3 triệu tấm pin và đưa vào vận hành đồng bộ từ tháng 10/2020.