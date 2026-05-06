Công ty của “vua tiêu” lãi 77 tỷ đồng trước áp lực thuế và lãi vay

Công ty Phúc Sinh của “vua tiêu” Phan Minh Thông vừa hé lộ bức tranh kinh doanh năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp này ghi nhận tổng lợi nhuận là 77 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận hoạt động của công ty và nhận phần chia lợi nhuận từ các công ty thành viên đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dù không tiết lộ doanh thu, song công ty cho biết năm qua chi phí phải chịu rất lớn, lãi vay lên đến hàng trăm tỷ đồng. Theo công bố những năm trước, doanh thu trung bình mỗi năm Phúc Sinh thu về lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Được biết, Phúc Sinh là công ty sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu, gần 100% là xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Đây là ngành hàng thường xuyên có biến động lớn. Lãnh đạo công ty ước tính, năm 2023 và 2024 đã có khoảng gần 60% nhà cung cấp biến mất trên thị trường.

Đặc biệt, giá cà phê trong 2-3 năm gần đây tăng gấp 3,5 lần, từ 36.000 đồng/kg lên mức cao kỷ lục là 135.000 đồng/kg; giá tiêu tăng gấp 2 lần từ 88.000 đồng/kg lên 185.000 đồng/kg. Điều này đã đẩy số tiền phải vay lên cao.

Container đang xếp hàng để đưa nông sản đi xuất khẩu tại Nhà máy Phúc Sinh (Ảnh: Website công ty).

Song song, lãi suất vay từ ngân hàng tăng mạnh, theo đó lãi suất công ty xuất khẩu nông sản này phải trả cũng tăng theo. Ghi nhận, để duy trì hoạt động các nhà máy, trả lương thưởng cho nhân viên, dư nợ vay của Phúc Sinh đã tăng cao gấp 3 lần. Năm 2025, công ty phải trả lãi cho ngân hàng 161 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh nghiệp cũng ghi nhận phải trả thêm khoản thuế đáng kể. Theo Luật Doanh nghiệp, công ty sẽ phải đóng thuế 20% thuế thu nhập doanh nghiệp, tương ứng chi phí thuế công ty đóng gần 12 tỷ đồng.

Mặt khác, dẫn chứng theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (nhằm chống chuyển giá đối với giao dịch liên kết quốc tế do đây là giao dịch có rủi ro chuyển giá cao), doanh nghiệp ước tính ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty còn phải nộp thêm số tiền gần 16 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết áp lực chi phí “ăn mòn” lợi nhuận. Theo đó, công ty cũng có kiến nghị giảm mức thuế (theo Nghị định 132 hiện hành), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh xuất khẩu khó khăn.