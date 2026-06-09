Công ty của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn dự kiến giảm lãi

Ghi nhận theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần năm 2026 đạt 3.451 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 802 tỷ đồng, giảm 5%. Các chỉ tiêu này sẽ được trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo ước tính của Sasco, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất năm 2026 tăng trưởng tích cực. Tổng lượt khách đi và đến dự đạt 46,3 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 19,9 triệu lượt (tăng 13%) và khách nội địa đạt 26,3 triệu lượt (tăng 8%).

Sự thận trọng trong kế hoạch tài chính phản ánh bức tranh kinh doanh còn nhiều biến số. Các yếu tố địa chính trị, giá dầu và nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao có thể ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng bay. Song song đó, chi phí vận chuyển tăng, thời gian giao hàng kéo dài, biến động tỷ giá USD và xu hướng cắt giảm chi tiêu của hành khách được dự báo tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, được mệnh danh là "vua hàng hiệu" (Ảnh: DT).

Năm 2026, Sasco tiếp tục xác định Tân Sơn Nhất là thị trường trọng điểm. Đồng thời, công ty cho biết sẽ theo dõi kế hoạch đấu thầu tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và chuẩn bị sẵn mô hình kinh doanh, phương án khai thác, nhân sự và tài chính để tham gia các gói thầu khi cơ hội mở ra.

Về quản trị, đại hội năm nay dự kiến thông qua đề xuất bổ sung người đại diện theo pháp luật, từ một (Tổng Giám đốc) lên hai người, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành lập năm 1993, Sasco hoạt động chính trong các lĩnh vực cửa hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay, vận tải, du lịch và bất động sản. Công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn - doanh nhân được mệnh danh là "vua hàng hiệu" - làm Chủ tịch HĐQT. Nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông nắm giữ hơn 46,5% vốn điều lệ.

Vị thế độc tôn tại sân bay lớn nhất Việt Nam biến Sasco thành nguồn sinh lợi bền vững cho cổ đông. Năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu 3.535 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng, tăng tới 67%. Trên cơ sở đó, Sasco dự kiến trình cổ đông chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 46,24%.

Quý I/2026, doanh thu thuần của công ty đạt 779 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi lưu lượng hành khách tại Tân Sơn Nhất tăng khoảng 9%. Hai mảng chủ lực là dịch vụ phòng chờ và hàng miễn thuế lần lượt mang về 241 tỷ đồng và 161 tỷ đồng. Đây cũng là hai mảng có biên lợi nhuận cao nhất. Cụ thể, dịch vụ phòng chờ đạt tới 86%, hàng miễn thuế đạt hơn 33%.

Ngoài doanh thu bán lẻ hàng không, Sasco còn hưởng lợi từ nguồn thu tài chính nhờ khoản tiền gửi lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I đạt 155 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.