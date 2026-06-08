Công ty của tỷ phú Việt Nam được 15 ngân hàng quốc tế cho vay

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố vay được 750 triệu USD từ các tổ chức quốc tế. Đây là khoản vay quốc tế có quy mô lớn nhất dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Cụ thể, công ty bán lẻ này được 15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho vay tín chấp với mức 1,8%. Con số lãi này giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây 3 năm. Khoản vay mới này có kỳ hạn 6 năm.

Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai.

Giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, song song giúp công ty tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.

Động thái được tái cấp vốn với chi phí giảm một nửa diễn ra trong bối cảnh Masan đang tăng trưởng hiệu quả kinh doanh.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chia sẻ với cổ đông (Ảnh: DN).

Quý I, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 24.020 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng 27% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, tập đoàn thu về lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.974 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Theo công ty, đà tăng doanh thu được thúc đẩy bởi mảng tiêu dùng - bán lẻ, cùng mức tăng mạnh từ Masan High-Tech Materials nhờ giá APT cao hơn.

Năm 2026, Masan đặt kế hoạch doanh thu thuần từ 93.500-98.000 tỷ đồng, tăng 15-20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7.300-7.900 tỷ đồng, tăng 7-17%.