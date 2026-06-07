Công ty của tỷ phú Trần Bá Dương tăng vốn nghìn tỷ đồng, lãi đột biến

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso - đơn vị phụ trách mảng bán lẻ và dịch vụ trong hệ sinh thái Thaco - vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025.

Cụ thể, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 159 tỷ đồng, tăng gần 140% so với mức 66,5 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỷ đồng, tăng đột biến gấp gần 25 lần.

Tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 4.765 tỷ đồng, tăng gần 1.873 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% so với cuối năm trước. Động lực chính đến từ việc công ty tăng vốn điều lệ từ 2.700 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 192 tỷ đồng lên hơn 265 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Thiso tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 7.822 tỷ đồng, tăng khoảng 669 tỷ đồng so với năm trước. Năm qua, công ty huy động thêm vốn qua kênh trái phiếu, với dư nợ 2.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm.

Ông Trần Bá Dương (Ảnh: DT).

Thiso được thành lập vào năm 2021, hoạt động trong các lĩnh vực trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị và dịch vụ tiêu dùng. Doanh nghiệp hiện do ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco) giữ chức Tổng Giám đốc.

Theo kế hoạch, năm nay Thiso được biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình trung tâm thương mại tích hợp đa tiện ích gồm showroom ô tô, đại siêu thị, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, khu ẩm thực và vui chơi giải trí. Doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành Trung tâm thương mại Flagship Thiso Tây Hồ Tây (Hà Nội), song song khởi công dự án Hoàng Mai (Hà Nội).

Với những định hướng trên, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng. Xa hơn, công ty hướng tới mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng vào năm 2027.