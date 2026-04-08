Công ty bán vé cáp treo lên đỉnh Fansipan báo lãi tăng hơn gấp đôi

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa đạt hơn 28,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,25 lần so với năm 2024.

Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa đạt hơn 4.806 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với thời điểm cuối năm 2024.

Cáp treo lên đỉnh Fansipan (Ảnh: Tour Pro).

Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa là đơn vị vận hành quần thể Sun World Fansipan Legend tại tỉnh Lào Cai.

Một doanh nghiệp “họ” SunGroup khác là Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 146,5 tỷ đồng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, kết quả này dựa trên nền tảng lợi nhuận gộp từ hoạt động cốt lõi duy trì ổn định, kết hợp với việc gia tăng lợi nhuận tài chính từ dòng tiền kinh doanh và hiệu quả từ công tác tái cấu trúc.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính nằm ở sự gia tăng quy mô vốn, khi tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 27.200 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,8 lần so với cùng kỳ.

Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty đạt 2,31 lần, cao hơn so với mức 1,97 lần của năm trước. Hệ số thanh toán nhanh cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi đạt mức 1,83 lần.

Thành lập từ năm 2014, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là đơn vị vận hành Sun World Ha Long, tỉnh Quảng Ninh.