Công nghệ lõi - Yếu tố giúp Ajinomoto gia tăng giá trị thương hiệu

Giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, giá trị thương hiệu không còn chỉ là thước đo hình ảnh mà đã trở thành tài sản chiến lược của doanh nghiệp. Mới đây, bảng xếp hạng “Thương hiệu Nhật Bản tốt nhất 2026” (Best Japan Brands 2026) do Interbrand Nhật Bản công bố ghi nhận sự bứt phá của Ajinomoto khi giá trị thương hiệu đạt 2,4 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2025.

Không chỉ cải thiện về thứ hạng, sự tăng trưởng này còn phản ánh một quá trình chuyển mình mạnh mẽ của tập đoàn - từ một doanh nghiệp thực phẩm quen thuộc sang mô hình doanh nghiệp khoa học - công nghệ dựa trên nền tảng khoa học về axit amin (AminoScience).

Bứt phá nhờ chiến lược dài hạn

Ông Shigeo Nakamura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Ajinomoto cho biết, sự tăng trưởng này đến từ việc kiên định theo đuổi mô hình ASV (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) - hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto, kết hợp giữa tăng trưởng kinh doanh và tạo giá trị cho xã hội.

Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, doanh nghiệp hướng đến giải quyết các vấn đề về sức khỏe, dinh dưỡng và môi trường, qua đó xây dựng mối liên kết bền vững với người tiêu dùng.

Khi khoa học trở thành đòn bẩy thương hiệu

Một trong những yếu tố then chốt phía sau sự thăng hạng giá trị thương hiệu của Ajinomoto là chiến lược đầu tư vào khoa học và công nghệ. Nền tảng khoa học về axit amin (AminoScience) được tích lũy hơn 100 năm không chỉ phục vụ lĩnh vực thực phẩm mà còn mở rộng sang nhiều ngành công nghiệp khác.

Điển hình là vật liệu Ajinomoto Build-up Film (ABF) - một loại vật liệu cách điện, cách nhiệt đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc vi mạch hiện đại.

ABF có độ dày chỉ khoảng 10 micromet, mỏng hơn khoảng 8 lần so với sợi tóc người. Nhưng chính lớp màng siêu mỏng ấy lại nằm trong lõi của máy tính hiệu năng cao, máy chủ dữ liệu và hạ tầng AI toàn cầu nhờ đặc tính ổn định và hiệu suất cao.

Sự hiện diện trong chuỗi giá trị công nghệ cao với tư cách là một mắt xích quan trọng không chỉ giúp Ajinomoto đa dạng hóa hoạt động mà còn củng cố vị thế thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Từ toàn cầu đến Việt Nam: Giá trị lan tỏa qua dinh dưỡng

Tại Việt Nam, Ajinomoto không chỉ được biết đến với các sản phẩm gia vị, thực phẩm mà còn ghi dấu ấn qua nhiều sáng kiến vì dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng.

Doanh nghiệp đã triển khai Dự án Bữa ăn học đường, cung cấp phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho học sinh tiểu học bán trú, hiện mang lại lợi ích cho hàng triệu học sinh mỗi năm.

Bên cạnh đó, Chương trình Dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em được triển khai từ năm 2020 cũng hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc.

Doanh nghiệp còn mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng y học với các giải pháp hỗ trợ người bệnh động kinh kháng thuốc thông qua chế độ ăn keto, bao gồm phối hợp với chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển bộ thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đáp ứng đúng tỷ lệ keto mà vẫn ngon miệng.

Doanh nghiệp tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc; giới thiệu thực phẩm dinh dưỡng y học keto dạng uống liền được sản xuất từ công ty thành viên của Tập đoàn tại Mỹ - KetoVie®.

Đây là một hướng đi cho thấy sự dịch chuyển từ thực phẩm tiêu dùng sang giải pháp sức khỏe, từ đó góp phần vào giải quyết những thách thức về thực phẩm và sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Giá trị thương hiệu không chỉ đến từ sản phẩm

Sự tăng trưởng 23% giá trị thương hiệu của Ajinomoto không đơn thuần là kết quả của hoạt động kinh doanh hiệu quả, mà còn phản ánh cách doanh nghiệp tái định vị chính mình trong thời đại mới.

Từ nền tảng khoa học, các sáng kiến dinh dưỡng đến việc tham gia sâu vào chuỗi công nghệ toàn cầu, Ajinomoto đang cho thấy một hướng đi khác: xây dựng thương hiệu bằng giá trị thực tiễn và tác động lâu dài đến xã hội.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và phát triển bền vững, đây có thể chính là “chìa khóa” giúp thương hiệu này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.