Công bố 3 dự án khu công nghiệp hơn 400 triệu USD tại khu kinh tế Vân Phong

Ngày 31/12, tại phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 3 khu công nghiệp tại khu kinh tế Vân Phong.

Ba dự án gồm khu công nghiệp Ninh Xuân 1, Ninh Xuân 2 và Ninh Diêm 1, với tổng mức đầu tư hơn 11.400 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định đến nhà đầu tư (Ảnh: Trung Thi).

Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 có tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 500ha, triển khai tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Dự án hướng đến xây dựng khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án sản xuất công nghiệp theo quy hoạch.

Khu công nghiệp Ninh Xuân 2 có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 490ha, triển khai tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.

Khu công nghiệp Ninh Diêm 1 có tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 240ha, triển khai tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp xu hướng phát triển bền vững.

Một góc phía Bắc khu kinh tế Vân Phong (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết 3 dự án khu công nghiệp được trao quyết định lần này không chỉ có ý nghĩa về đầu tư hạ tầng mà còn mang tầm chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững; mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, đồng thời tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, các dự án còn góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Khánh Hòa sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.