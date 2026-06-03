Công an rà soát phối trộn xăng E10 và xử nghiêm hành vi đưa tin xuyên tạc

Lộ trình được chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều mặt

Chiều 2/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10.

Từ năm 2018, Việt Nam đã triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 trên phạm vi toàn quốc, được thị trường chấp nhận.

Đối với xăng sinh học E10, việc triển khai được chuẩn bị trong thời gian dài, thực hiện bài bản, có sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đầu mối lớn, thương nhân phân phối, hệ thống bán lẻ xăng dầu, các hiệp hội ngành hàng và đơn vị sản xuất nhiên liệu sinh học.

Đồng thời có sự hợp tác của tổ chức quốc tế như Hội đồng Ngũ cốc và Sinh phẩm Mỹ, Trung tâm Nhiên liệu Xanh toàn cầu, Hội Nhiên liệu sinh học Thái Lan cũng như các chuyên gia, các nhà khoa học về động cơ và nhiên liệu.

Từ tháng 8/2025, Bộ Công Thương đã cùng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức triển khai thí điểm tại một số địa bàn như thủ đô Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng nhằm đánh giá thực tế về chất lượng phối trộn, phản ứng của phương tiện, thị hiếu người tiêu dùng và năng lực vận hành của hệ thống phân phối trước khi triển khai rộng rãi trên toàn quốc.

Theo đó, nguồn cung Ethanol, xăng nền được bảo đảm, công nghệ phối trộn, tồn chứa, vận chuyển và phân phối đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ từng bước làm chủ quy trình triển khai.

Bộ Công Thương cũng đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị liên quan nghiên cứu trên cơ sở về kinh nghiệm quốc tế, đánh giá đầy đủ thực tiễn trong nước về nguồn cung nguyên liệu, năng lực sản xuất Ethanol nhiên liệu, khả năng phối trộn, hệ thống kho bể chứa, hạ tầng phân phối, tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích của các phương tiện giao thông đang lưu hành.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương khẳng định việc triển khai xăng E10 bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và ban hành Thông tư số 50 quy định lộ trình phối trộn và phân phối xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6.

Sau khi triển khai chuyển đổi xăng sinh học E10, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được bảo đảm, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Bộ Công Thương đã bước đầu ghi nhận phản ứng tích cực từ người dân và doanh nghiệp vận tải.

Người tiêu dùng cơ bản đồng thuận với chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động tổ chức cung ứng, đáp ứng nhu cầu thị trường, không để xảy ra gián đoạn hoặc thiếu hụt.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10 (Ảnh: VGP).

Mọi chính sách phải bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện xây dựng danh mục hướng dẫn cụ thể đối với nhóm phương tiện có thể sử dụng xăng E10. Xác định rõ các trường hợp đặc thù không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng xăng E10, đồng thời hướng dẫn loại nhiên liệu phù hợp với các loại phương tiện này.

Chủ trì phối hợp với các hội ngành hàng, hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông, chủ động công bố thông tin về khả năng tương thích của từng dòng phương tiện với xăng E10, hướng dẫn người sử dụng thực hiện đúng khuyến cáo kỹ thuật. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền và xử lý các vấn đề phát sinh.

Các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu sinh học bảo đảm duy trì sản xuất và nhập khẩu ổn định để cung ứng đủ nhiên liệu cho phối trộn xăng sinh học, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng xăng E5, xăng E10 theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu, phối trộn, bảo đảm đúng quy chuẩn. Ở thành phố hay nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì tiêu chuẩn cũng đều phải giống nhau. Không để khâu phối trộn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xăng sinh học, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, rà soát chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính có liên quan nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học, thúc đẩy phát triển thị trường sinh học theo lộ trình đã được phê duyệt.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ về nhiên liệu sinh học.

Bên cạnh đó, đánh giá tác động của nhiên liệu sinh học đối với động cơ và khả năng nâng cao tỉ lệ phối trộn trong tương lai; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu sinh học.

Bộ Xây dựng, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan liên quan, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu phát thải thấp trong lĩnh vực vận tải theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, thúc đẩy sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối và các nguồn nguyên liệu tái tạo phục vụ sản xuất công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp theo dõi tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh xăng dầu, hành vi sản xuất buôn bán nhiên liệu giả, nhiên liệu không bảo đảm chất lượng, đầu cơ găm hàng và trục lợi chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị lực lượng Công an tăng cường công tác điều tra và phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm trong phối trộn, buôn bán, vận chuyển xăng lậu, xăng giả, xăng kém chất lượng.

Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, chủ động phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang cho nhân dân, ảnh hưởng đến việc triển khai chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học của Đảng và Nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, khách quan, khoa học về xăng E10. Góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Petrolimex, PVOIL tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lộ trình xăng sinh học E10, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, năng lực phối trộn, tồn chứa và xây dựng hệ thống phân phối đáp ứng yêu cầu thị trường. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, bảo đảm xăng E10 lưu thông trên thị trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.