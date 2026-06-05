Cổ phiếu Vietjet bất ngờ tăng trần, VN-Index tăng hơn 7 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 5/6 ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tăng 7,35 điểm, tương đương 0,4%, lên 1.838,9 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch đạt khoảng 13.825 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm giá với 203 mã giảm, 95 mã tăng và 64 mã đứng giá. Dù vậy, lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VJC, vẫn đủ giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

VJC là tâm điểm của thị trường khi tăng hết biên độ trong phiên giao dịch. Đà tăng mạnh của cổ phiếu này giúp VJC trở thành mã đóng góp lớn thứ 2 vào mức tăng của VN-Index, chỉ sau VIC.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Theo thống kê về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, VIC là cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất cho thị trường với mức đóng góp vượt trội. Theo sau là VJC, VHM và một số mã ngân hàng như TCB, SHB, MSB, TPB cùng các mã PNJ, VPL, HDB... Nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn, thị trường duy trì trạng thái tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn gây sức ép lên chỉ số. LPB là mã tác động tiêu cực mạnh nhất tới VN-Index, tiếp đến là FPT, STB, HPG, MSN và GEX.

Trong rổ VN30, nhiều cổ phiếu ghi nhận thanh khoản lớn. SHB dẫn đầu về khối lượng giao dịch với gần 56 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Theo sau là TPB với hơn 29,6 triệu đơn vị, ACB trên 27,5 triệu cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng trong phiên. Khối ngoại mua ròng khoảng 320 tỷ đồng.

VIC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất. Ngoài ra, dòng vốn ngoại còn tập trung vào các mã ACB, FPT, VIX và một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

Ở chiều bán ròng, MSN đứng đầu danh sách, tiếp đến là HPG, VPB, PHR, FRT cùng một số cổ phiếu ngân hàng như CTG, VCB và TCB.