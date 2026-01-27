Cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tục, F88 giải thích thế nào?

Công ty cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc giá cổ phiếu biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Theo văn bản giải trình, giá cổ phiếu F88 đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp tính từ phiên 20 đến phiên 26/1, từ mức 123.000 đồng lên 242.400 đồng mỗi cổ phiếu. Như vậy, sau 5 phiên thị giá cổ phiếu F88 đã tăng 97%.

Giải trình, F88 cho biết các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ biến động bất thường hay sự kiện trọng yếu nào chưa công bố. Công ty đánh giá việc cổ phiếu tăng giá hoàn toàn do diễn biến khách quan của cung cầu trên thị trường chứng khoán và quyết định độc lập của nhà đầu tư.

Công ty này cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nên tham khảo thông tin từ các kênh chính thống của công ty và các cơ quan quản lý, tránh sử dụng thông tin từ những nguồn không chính thức.

Giao dịch cổ phiếu F88 (Ảnh: VNDStock).

Tại mức giá 242.400 đồng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chia là hơn 110 triệu đơn vị, giá trị vốn hóa thị trường của F88 đã lên sát 26.700 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa 1 tỷ USD tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cùng với đà tăng của mã F88, khối tài sản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn cũng tăng mạnh. Hiện ông Tuấn sở hữu 12,04% vốn công ty, tổng giá trị cổ phiếu tương đương 3.200 tỷ đồng.

Ông Ngô Quang Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị - đang nắm 10,87% vốn cổ phần với trị giá tăng lên 2.900 tỷ đồng.