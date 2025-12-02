Cổ phiếu Sabeco tăng trần, Habeco giảm nhẹ trong phiên thị trường hưng phấn

Cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) bất ngờ tăng trần trong phiên giao dịch hôm nay (2/12). Mã này tăng lên mức 52.400 đồng/đơn vị, dư mua giá trần hơn 1 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, mã BHN của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) lại giảm 0,3% còn 31.600 đồng/đơn vị, khối lượng giao dịch chỉ 1.200 cổ phiếu.

Nhà máy bia Hà Nội bị cháy hôm 1/12 (Ảnh: Tiến Thành).

Ngày 1/12, Nhà máy Bia Hà Nội tại Hà Nội xảy ra cháy. Nhà chức trách cho biết không có người bị mắc kẹt; đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và nguyên nhân đang được điều tra.

Nhà máy này cũng nằm trong danh sách cơ sở phải di dời khỏi nội thành theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung của Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố sẽ bố trí quỹ đất phù hợp cho nhà máy nếu doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng cơ sở mới.

Quay trở lại diễn biến thị trường, VN-Index tiếp tục tăng 15,39 điểm lên hơn 1.717 điểm. Lực đẩy đến từ 3 cổ phiếu chính gồm VIC, TCB và VJC, HDB. Trong đó, VIC đóng góp lớn nhất (gần 4 điểm). Bộ đôi VJC và HDB cũng có diễn biến tích cực, tăng lần lượt 6,87% và 1,59%.

Phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 640 tỷ đồng, các mã được mua mạnh như VJC, VIC, TCB, MBB, VNM, FPT, STB. Ngược lại, các mã bị bán mạnh như ACB, VIX, VRE, VCI...