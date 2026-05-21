Cổ phiếu PC1 tăng trần giữa biến cố lãnh đạo cấp cao và lợi nhuận phục hồi

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/5, VN-Index giảm về dưới 1.900 điểm với thanh khoản sàn HoSE dè dặt quanh mức 22.036 tỷ đồng. VN-Index giảm 16,34 điểm và cổ phiếu gây ảnh hưởng chính là VIC (Vingroup). Mã này giảm 3,53%, lấy đi của chỉ số 11,26 điểm.

Ngoài VIC, một số cổ phiếu ngành dầu khí, bất động sản cũng trong nhóm giảm điểm và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung, như NVL, BSR, DXG, GAS.

Đáng chú ý, cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1 bất ngờ tăng hết biên độ lên 20.300 đồng/đơn vị, dư mua giá trần hơn 1,3 triệu đơn vị. Mã này cũng ghi nhận khối lượng giao dịch đột biến hơn 27,2 triệu cổ phiếu, tăng 84% so với hôm qua và cao nhất trong nhiều phiên trở lại đây.

Cổ phiếu doanh nghiệp này có biến động trong bối cảnh chủ tịch, tổng giám đốc cùng loạt lãnh đạo công ty bị khởi tố, bắt tạm giam. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vừa báo cáo lợi nhuận quý đầu năm tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 270 tỷ đồng.

Theo giải trình từ công ty, lợi nhuận ghi nhận "quả ngọt" từ dự án Tháp Vàng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Ngoài ra, công ty mẹ đã hoàn tất thanh lý khoản đầu tư vào công ty liên kết và ghi nhận thu nhập tài chính.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng, tập trung mạnh ở các mã VIC, FPT, VHM, ACB. Ngược lại, khối ngoại mua ròng nhiều ở nhóm ngân hàng với các mã VPB, VCB, LPB, MSB.