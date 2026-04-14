Cổ phiếu liên quan "đại gia đi tu" tăng trần, VN-Index vượt 1.775 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/4, thị trường ghi nhận mức tăng điểm mạnh mẽ. Theo đó, VN-Index tăng 16,69 điểm, lên 1.775,65 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 23.451 tỷ đồng.

Điểm sáng thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM) đã dẫn dắt dòng tiền, ảnh hưởng mạnh tới chỉ số. Trong đó, cổ phiếu VIC đóng góp hơn 8 điểm, VHM đóng góp hơn 4 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngành thép cũng được giao dịch tích cực trong phiên này với nhiều mã tăng điểm. Đặc biệt, một số mã tăng trần như TLH, NKG và HSG. Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ (còn gọi là đại gia đi tu) tăng hết biên độ lên 16.400 đồng/đơn vị, dư mua giá trần hơn 2,3 triệu đơn vị. Phiên giao dịch cũng ghi nhận thanh khoản hơn 12,5 triệu đơn vị từ cổ phiếu này, tăng mạnh so với hôm qua.

Cũng liên quan nhóm thép, mã HPG (Hòa Phát) tăng 2,7%, thuộc cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh thứ 3 đến chỉ số hôm nay, sau VIC, VHM. Đồng thời, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng hỗ trợ chỉ số, gồm VPB, ACB, MBB, HDB, TCB...

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 139 tỷ đồng phiên này. Các mã được mua ròng mạnh như VIC, HPG, MBB, GMD, VHM, MSN. Ngược lại, các mã bị bán ròng gồm FPT, BID, NVL, VIX...