Cổ phiếu hàng không giảm sâu, kết quả kinh doanh ra sao?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng không và cảng hàng không đều giảm đáng kể so với đầu năm và cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu hàng không giảm sâu

Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) chốt phiên ở mức 20.750 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 6.000-8.000 đồng so với vùng giá 27.000-29.000 đồng hồi đầu năm.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lên tới 37%. Cụ thể, trong phiên 27/10/2025, HVN giao dịch quanh mức 33.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài diễn biến giá, HVN còn nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố. Nguyên nhân là cổ phiếu thuộc diện cảnh báo khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6 vẫn âm 23.148 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu của HVN trên sàn SSI (Ảnh: Chụp màn hình).

Tương tự, cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) chốt phiên ở mức 131.600 đồng/cổ phiếu. Sau khi từng chạm mốc 160.000 đồng hồi đầu năm, mã này dao động trong vùng 115.000-146.000 đồng trong 9 tháng.

So với mức khoảng 140.000 đồng tại phiên 27/10/2025 (giá đã điều chỉnh), VJC giảm 8.400 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6%.

Tuy nhiên, diễn biến giá VJC cần được xem xét trong bối cảnh Vietjet thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Tháng 10/2025, hãng công bố phương án phát hành 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Tiếp đó, Vietjet trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:30, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6. Các đợt phát hành làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, đồng thời khiến giá cổ phiếu được điều chỉnh tương ứng.

Ở nhóm cảng hàng không, cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) kết thúc phiên cuối tháng 10 ở mức 39.700 đồng/cổ phiếu, gần vùng đáy 38.000 đồng từng ghi nhận trong tháng 7 và thấp hơn nhiều so với mức gần 62.000 đồng hồi đầu năm.

So với mức khoảng 54.000 đồng tại phiên 27/10/2025, ACV đã giảm 14.300 đồng/cổ phiếu, tương đương 26,5%.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận chịu áp lực chi phí

Trái với diễn biến giá cổ phiếu, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không vẫn ghi nhận tăng trưởng về doanh thu và lượng hành khách. Tuy nhiên, chi phí khai thác, đặc biệt là nhiên liệu, tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận.

Hàng không duy trì tăng trưởng ở quý III (Ảnh: Vietnam Airlines).

Theo ACV, lượng hành khách qua các cảng hàng không do doanh nghiệp trực tiếp quản lý tiếp tục tăng. Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống cảng phục vụ 94,1 triệu lượt khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 36 triệu lượt, tăng 10,8%.

Riêng quý III, lượng hành khách đạt 33,1 triệu lượt, tăng 12,7%. Về kết quả tài chính, doanh thu công ty mẹ tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đã vượt 31% kế hoạch cả năm 2026.

Đối với các hãng bay, hoạt động khai thác và lượng hành khách tiếp tục tăng trưởng, song kết quả doanh thu và lợi nhuận có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.

Theo báo cáo mới nhất của Vietnam Airlines, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4.172 tỷ đồng, giảm 41,9%.

Riêng quý III, hãng ghi nhận doanh thu 39.168 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 319 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với mức 732 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 12,5% xuống khoảng 7,3%.

Vietnam Airlines lý giải giá nhiên liệu cao khiến áp lực chi phí gia tăng. Đáng chú ý, trong kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng theo kịch bản thận trọng, hãng chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo kinh doanh gần nhất của Vietjet cho thấy doanh thu hợp nhất quý II/2026 đạt 30.499 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 349 tỷ đồng, giảm 46,5%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần 51.535 tỷ đồng, tăng 43,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.372 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.