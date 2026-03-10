Cổ phiếu giảm sâu, người nhà sếp lớn ồ ạt chi tiền tỷ "bắt đáy"

Thị trường chứng khoán những phiên gần đây liên tục điều chỉnh trước hàng loạt biến động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, một số lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan đã đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu.

Tại Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long, vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 12/3 đến 10/4.

Trước giao dịch, ông Minh đang nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 2,298% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên hơn 226 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,95% vốn của doanh nghiệp.

Trên thị trường, cổ phiếu HPG chốt phiên 9/3 giảm sàn xuống 25.350 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 120 triệu đơn vị. Tại mức giá này, thương vụ mua vào 50 triệu cổ phiếu của ông Minh có giá trị ước tính khoảng 1.267 tỷ đồng. Sang phiên hôm nay, cổ phiếu HPG gây chú ý khi tăng kịch trần ngay từ đầu phiên, thanh khoản đạt khoảng 91 triệu cổ phiếu được sang tay.

Ngoài Hòa Phát, nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng ghi nhận động thái đăng ký mua cổ phiếu từ lãnh đạo hoặc người liên quan trong bối cảnh thị trường biến động.

Nhiều người chi tiền tỷ mua cổ phiếu (Ảnh minh họa: Hải Long).

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán: MBB), bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ Tổng giám đốc Phạm Như Ánh, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến 8/4.

Trên thị trường, cổ phiếu MBB trong phiên hôm nay cũng tăng kịch trần sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Tính từ cuối tháng 2, thị giá mã này đã giảm khoảng 14%. Riêng phiên 9/3, cổ phiếu MBB từng giảm sàn với khối lượng giao dịch hơn 73 triệu đơn vị.

Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), cũng đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh từ ngày 9/3 đến 7/4. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp dự kiến tăng từ khoảng 24,1% lên gần 24,5%.

Tại Nam Long Group (mã chứng khoán: NLG), hai con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đã đăng ký mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 6/3 đến 4/4 nhằm mục đích đầu tư, mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Nam dự kiến tăng từ 1,19% lên khoảng 1,4%, tương đương gần 6,8 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, ông Nguyễn Hiệp sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ từ 1,2% lên khoảng 1,41%, tương đương hơn 6,8 triệu cổ phiếu.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc SMC Investment Trading JSC (mã chứng khoán: SMC), đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trong thời gian từ ngày 11/3 đến 8/4. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Trung tại doanh nghiệp sẽ tăng lên khoảng 8,01% vốn điều lệ.

Làn sóng đăng ký mua cổ phiếu với khối lượng lớn từ cổ đông nội bộ diễn ra trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và nhiều cổ phiếu giảm sâu. Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực từ căng thẳng tại Trung Đông tác động đến kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, theo các chuyên gia, về dài hạn thị trường vẫn có triển vọng tăng trưởng, đặc biệt khi kỳ đánh giá nâng hạng thị trường dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay.