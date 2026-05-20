Cổ phiếu Đất Xanh nằm sàn ngày công ty công bố tên gọi mới

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/5, nhóm cổ phiếu bất động sản đột ngột điều chỉnh mạnh. Nhiều mã có đà giảm 5-6% như DIG, TCH, HDC, thậm chí một số cổ phiếu giảm hết biên độ như DXG (Đất Xanh), HAR (An Dương Thảo Điền).

Trong đó, DXG giảm sàn về 14.900 đồng/đơn vị vào ngày tập đoàn công bố tên gọi mới là Công ty cổ phần Bluemarq Group và bộ nhận diện thương hiệu mới. Việc tái cấu trúc, theo doanh nghiệp, đánh dấu sự thay đổi từ một nhà phát triển bất động sản truyền thống sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản.

Cổ phiếu DXG cùng một số mã khác trong nhóm bất động sản như KDH (Khang Điền), NVL (Novaland) cũng nằm trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung hôm nay. Nhóm này cũng có sự góp mặt của một số cổ phiếu ngân hàng như HDB, MBB, STB, CTG, ACB, TCB.

Ở chiều ngược lại, chỉ số chung được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu tăng điểm tích cực, như FPT, VIC, VHM, LPB, VCK. Nhóm cổ phiếu dầu khí hôm nay cũng ghi nhận sự hồi phục sau phiên lao dốc ngày hôm qua, nhiều mã tăng điểm tốt như PLX, GAS, BSR...

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gần như cân bằng giữa lực mua và bán. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh gần như đều giảm điểm, gồm MBB, ACB, VNM, TCB, HDB, VPB, MWG, HPG, VND. Trong đó, nhóm tăng điểm được mua mạnh gồm VCB, VIC, FPT, BSR, VHM, GAS.

Chốt phiên, VN-Index tăng 0,3 điểm, lên 1.913,23 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt 31.790 tỷ đồng. Sắc đỏ bao trùm ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu.