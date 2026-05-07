Cổ phiếu công ty vận hành Six Senses Ninh Van Bay có diễn biến lạ

Cổ phiếu giảm sàn trong ngày thị trường thăng hoa

Cổ phiếu NVT của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay bất ngờ giảm sàn về 7.260 đồng/đơn vị trong phiên giao dịch ngày 7/5, khi VN-Index vượt 1.900 điểm và thị trường hưng phấn. Doanh nghiệp này từng bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Hân (hoa hậu Ngọc Hân) làm Phó tổng giám đốc vào năm 2022 và miễn nhiệm vào năm 2025 vì lý do cá nhân.

Ninh Vân Bay đang khai thác, vận hành 2 khu nghỉ dưỡng hạng sang gồm Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa) và Ana Mandara Villas Resort & Spa (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Dự án nghỉ dưỡng thương hiệu Six Senses ở Khánh Hòa thuộc sở hữu của Ninh Vân Bay (Ảnh: NVT).

Trong năm 2025, công ty cho biết doanh thu Six Senses Ninh Van Bay tăng 15% so với năm trước còn Ana Mandara Villas Resort & Spa ghi nhận tăng trên 8%.

Sắp tới đây, công ty có tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông thường niên. Theo kế hoạch được trình cổ đông, năm nay, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý để triển khai giai đoạn 2 của Six Senses Ninh Van Bay và nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao của Ana Mandara Villas Resort & Spa.

Ngoài ra, công ty tiếp tục tìm kiếm và phát triển các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản du lịch cao cấp, mở rộng danh mục dự án nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao tại các khu vực tiềm năng.

Trên cơ sở đó, ban điều hành đặt ra mục tiêu doanh thu hơn 496 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm trước.

Cổ phiếu bị giữ nguyên diện cảnh báo

Hồi đầu tháng 4, cổ phiếu NVT cũng bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2025 âm gần 705 tỷ đồng, chưa đáp ứng quy định ra khỏi diện cảnh báo.

Với vấn đề này, công ty giải trình trong quý đầu năm, doanh thu tăng 23% đạt 148 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 14,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang được cải thiện. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục có các biện pháp thúc đẩy hoạt động.

Không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng

Doanh nghiệp mới đây báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình trạng không đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng và đưa ra cam kết sẽ khắc phục tình trạng này trong thời hạn một năm.

Vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp đạt 905 tỷ đồng. Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/4, cơ cấu cổ đông chỉ có 1 cổ đông lớn nắm giữ 94,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khi đó, 800 cổ đông còn lại chỉ nắm 5,8% cổ phần. Theo quy định, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhỏ lẻ đã thấp hơn mức quy định tối thiểu 10% nên không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.