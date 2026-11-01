Cổ phiếu công nghệ Mỹ bị bán tháo, FPT, CMC, VNG có bị "vạ lây"?

Kết phiên 30/10, làn sóng bán tháo phủ rộng nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Alphabet (GOOGL, công ty mẹ của Google) đóng cửa ở 279,84 USD/cổ phiếu, giảm 12,6% so với cuối tuần trước và thấp hơn 17,3% so với đầu tháng 10. Intel (INTC) còn 65,76 USD, mất 24,4% trong một tuần và 45,2% trong tháng.

Ở nhóm chip, AMD giảm 2,3% trong tuần và 18% trong tháng, xuống 504,8 USD/cổ phiếu. Nvidia (NVDA) kết phiên ở 204,64 USD, giảm 3% trong tuần và 11,4% trong tháng. Riêng phiên cuối tuần, Intel lao dốc 28,6%, AMD giảm 10,9% và Nvidia mất 4,2%.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại các tập đoàn công nghệ lớn khác. Meta (META) giảm 4,3% trong tuần, mất 15,3% trong tháng, còn 614,99 USD. Amazon (AMZN) giảm 3,1% trong tuần và 3,2% trong tháng, xuống 240,35 USD. Microsoft (MSFT) giảm 0,5% trong tuần, còn Apple (AAPL) giảm 0,9% nhưng vẫn tăng 4,3% trong tháng.

Tính chung, Nasdaq Composite giảm 2,86% trong phiên 30/10, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, trong khi Nasdaq-100 mất hơn 5,8% trong tháng 10.

Đà bán tháo xuất phát từ lo ngại các hãng công nghệ đang chi quá lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng dòng tiền chưa theo kịp. Trong 9 tháng đầu năm, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta và Oracle đã chi 556,9 tỷ USD cho đầu tư vốn, vượt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và khiến dòng tiền tự do âm 14 tỷ USD, theo Reuters.

Cổ phiếu của FPT, CMC và VNZ chịu sức ép

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ từ Mỹ cũng lan sang thị trường Việt Nam. FPT của Tập đoàn FPT, CMG của Tập đoàn Công nghệ CMC và VNZ của Tập đoàn VNG đều giảm mạnh so với các vùng đỉnh, trong đó có mã mất gần 70% giá trị, mang lại nhiều nỗi buồn cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến trên bảng điện chứng khoán (Ảnh: Hải Long).

FPT là một trong những cổ phiếu đáng chú ý khi rơi xuống 52.700 đồng, kéo vốn hóa xuống còn khoảng 99.000 tỷ đồng. So với mức đỉnh gần 120.000 đồng hồi tháng 1/2025, thị giá FPT đã giảm gần 56%, khiến hơn 120.000 tỷ đồng vốn hóa bị thu hẹp. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu này trong hơn 3 năm.

Cổ phiếu CMG của Tập đoàn Công nghệ CMC đóng cửa phiên 30/10 ở mức 18.500 đồng, giảm gần 70% so với đỉnh 61.100 đồng hồi tháng 6/2024. Vốn hóa CMC hiện còn hơn 4.300 tỷ đồng, đưa cổ phiếu về vùng giá thấp nhất trong 5 năm.

Với VNZ, cổ phiếu của Tập đoàn VNG đóng cửa ở mức 533.000 đồng, vốn hóa còn khoảng 16.000 tỷ đồng. So với đỉnh lịch sử hơn 1,35 triệu đồng lập tháng 2/2023, thị giá VNZ đã giảm khoảng 61%. Khi đó, vốn hóa VNG từng lên tới gần 48.700 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD, đưa doanh nghiệp trở thành một trong những “kỳ lân” công nghệ nổi bật trên thị trường.

Đáng chú ý, đà giảm của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu, khối công nghệ đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của FPT. Doanh thu đạt 35.515 tỷ đồng, tăng 14,8%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 5.052 tỷ đồng, tăng 16,6%.

Tập đoàn VNG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm đạt 9.233 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.136 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.013 tỷ đồng.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ 12.500 tỷ đồng đến 13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế từ 300 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên VNG đặt kế hoạch kinh doanh có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM.

Sau 9 tháng, VNG đã hoàn thành khoảng 68-74% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 252% mục tiêu cao nhất và gần 379% mục tiêu thấp nhất của cả năm.

Theo báo cáo nửa cuối năm mới đây của Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM (HSC), tác động của AI lên ngành công nghệ chưa đáng lo như những quan ngại trên thị trường. Chuyển đổi số và nhu cầu ứng dụng công nghệ mới vẫn tăng, qua đó hỗ trợ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty chứng khoán Kafi cho rằng dòng vốn toàn cầu đang tập trung cao vào một số cổ phiếu AI, khiến định giá nhóm công nghệ dễ chịu tác động khi thị trường tái cân bằng. Tại Việt Nam, nhu cầu chuyển đổi số, 5G và đầu tư trung tâm dữ liệu vẫn tăng, nhưng kỳ vọng tăng trưởng đã phản ánh đáng kể vào giá cổ phiếu.

Kafi cho rằng nhà đầu tư nên chờ mặt bằng định giá hấp dẫn hơn trước khi tăng tỷ trọng. Dù triển vọng ngành công nghệ Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực về dài hạn, thị trường đang đòi hỏi cao hơn về hiệu quả đầu tư và khả năng biến kỳ vọng AI thành tăng trưởng thực tế.