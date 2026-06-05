Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập: Xử lý đất đai, tài sản công thế nào?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trừ bệnh viện, trường học

Theo cơ quan soạn thảo, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 150/2020 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, tiến độ chuyển đổi vẫn chậm. Cả nước có 516 đơn vị thuộc danh mục chuyển đổi, nhưng mới có 65 đơn vị được Thủ tướng phê duyệt phương án chuyển đổi và chỉ 5 đơn vị hoàn tất việc chuyển thành công ty cổ phần.

Nguyên nhân được chỉ ra là nhiều cơ quan chủ quản và đơn vị sự nghiệp còn tâm lý e ngại, chưa thích ứng với mô hình doanh nghiệp. Không ít đơn vị có kết quả tài chính thiếu ổn định, kinh doanh thua lỗ hoặc lỗ lũy kế lớn nên không đáp ứng điều kiện cổ phần hóa, đồng thời khó thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính còn thấp. Trong nhóm đơn vị sự nghiệp kinh tế và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc diện đẩy mạnh cổ phần hóa, chỉ có 889 đơn vị tự chủ chi thường xuyên, tương đương 6,3% tổng số đơn vị.

Theo đề xuất, đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện có thể chuyển đổi theo hai mô hình: công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn. Quy định này mở rộng hơn so với Nghị định 150/2020 hiện hành, vốn chỉ quy định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Cơ quan soạn thảo cho rằng mô hình công ty cổ phần giúp huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm gánh nặng cho ngân sách. Trong khi đó, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phù hợp với các lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng hoặc ngành nghề Nhà nước cần nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối.

Siết chặt quản lý đất đai, tài sản công khi cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất không chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đang độc quyền cung ứng dịch vụ công thành công ty cổ phần. Quy định này để tránh chuyển độc quyền nhà nước thành độc quyền tư nhân, căn cứ kinh nghiệm quốc tế và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Về tiêu chí cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét chuyển thành công ty cổ phần khi tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư trong 2 năm gần nhất.

Các lĩnh vực như xuất bản, thông tin - truyền thông, thông tin đối ngoại và công tác xã hội được đề xuất tiếp tục do Nhà nước nắm giữ tuyệt đối sau khi chuyển đổi tổ chức, do liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội và định hướng thông tin; đồng thời đáp ứng điều kiện tự chủ tài chính tương tự.

Đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa sẽ xử lý đất đai, tài sản ra sao?

Dự thảo nghị định quy định chi tiết việc xử lý đất đai, tài sản công trước và sau chuyển đổi, nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản Nhà nước và ngăn ngừa thất thoát.

Theo dự thảo, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất, trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố giá trị đơn vị để thực hiện chuyển đổi, phương án sử dụng đất phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai.

Phương án sử dụng đất chỉ bao gồm các diện tích nhà, đất thực sự cần thiết để đơn vị tiếp tục cung cấp dịch vụ công sau khi chuyển đổi. Việc xây dựng phương án phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đồng thời gắn với lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dự thảo giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc lập phương án sử dụng đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đất sau chuyển đổi. Trường hợp doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất đúng mục đích đã được phê duyệt, việc xử lý sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Về hình thức sử dụng đất, dự thảo quy định diện tích đất đang thuê và trả tiền hằng năm sẽ tiếp tục được thuê theo hình thức này. Đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê trả tiền một lần hoặc đất nhận chuyển nhượng, đơn vị phải chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hằng năm khi trở thành công ty cổ phần.

Ngoài ra, giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm phải được xác định và tính vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Đối với tài sản, dự thảo yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi hoàn thành kiểm kê, đơn vị phải làm rõ nguyên nhân và xử lý các trường hợp tài sản thừa, thiếu.

Tài sản thiếu phải xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý và bồi thường theo quy định. Trường hợp thiếu do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ghi giảm tài sản. Khoản bồi thường thu được (nếu có) sẽ được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Đối với tài sản thừa, nếu không xác định được nguyên nhân hoặc không tìm được chủ sở hữu, tài sản sẽ được ghi tăng và tính vào phần vốn Nhà nước tại đơn vị chuyển đổi.

Các tài sản không cần dùng, ứ đọng hoặc chờ thanh lý phải được xử lý theo quy định hiện hành. Trường hợp chưa hoàn thành xử lý tại thời điểm xác định giá trị đơn vị, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục bảo quản và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để quyết định phương án xử lý.

Riêng các tài sản thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận đại lý, nhận ký gửi, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của tổ chức, cá nhân khác; tài sản kết cấu hạ tầng và các tài sản không thuộc sở hữu của đơn vị sẽ không được tính vào giá trị đơn vị khi thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.