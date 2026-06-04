Cỏ Mềm nhận giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Xu hướng lựa chọn thương hiệu phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

Những năm gần đây, thay vì chỉ quan tâm giá cả hay công dụng sản phẩm đơn thuần, người tiêu dùng lại ngày càng quan tâm hơn tới tính minh bạch, độ an toàn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Theo khảo sát của NielsenIQ (công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu), cùng các báo cáo từ Bộ Công thương, phần lớn người tiêu dùng hiện nay sẵn sàng chi trả thêm cho các sản phẩm cam kết phát triển bền vững và nhu cầu tiêu dùng xanh đang có tốc độ tăng trưởng ngày càng cao tại Việt Nam.

Nhà máy sản xuất tích hợp ESG của Cỏ Mềm (Ảnh: Cỏ Mềm).

Đặc biệt ở lĩnh vực mỹ phẩm, nhiều người bắt đầu chú ý tới bảng thành phần, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và cả tác động môi trường của sản phẩm. Không chỉ tìm kiếm hiệu quả sử dụng, người tiêu dùng hiện đại còn kỳ vọng doanh nghiệp phải phát triển theo hướng có trách nhiệm và bền vững hơn với tương lai.

Cỏ Mềm giành 3 giải thưởng lớn trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 18 (Ảnh: Cỏ Mềm).

Chính sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) dần trở thành một trong những thước đo phản ánh năng lực vận hành và khả năng tạo dựng niềm tin với thị trường.

Ông Matthias Gelber - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Global CSR & ESG 2026 cho biết, ESG hiện không còn là những hoạt động CSR mang tính hình thức hay tách rời khỏi hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, doanh nghiệp được đánh giá ở khả năng tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào chính sản phẩm, chuỗi vận hành và mô hình tăng trưởng dài hạn.

Cỏ Mềm và hành trình xây dựng mô hình phát triển bền vững

Vừa qua, tại Global CSR & ESG Awards 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), vượt qua nhiều đối thủ, Cỏ Mềm đã ghi dấu ấn tại 3 hạng mục với 3 giải thưởng lớn: Hạng Bạch Kim - Hạng cao nhất khu vực - Thương hiệu Đổi mới Sản phẩm & Xuất sắc trong Phát triển Bền vững; Hạng Bạch Kim - Hạng cao nhất quốc gia - Thương hiệu tiêu biểu nhất Việt Nam về CSR & ESG và Hạng Bạc - Top 3 Khu vực - Thương hiệu tiên phong trong thực hành ESG và tạo tác động xã hội.

Việc Cỏ Mềm được vinh danh tại Global CSR & ESG Awards 2026 được xem là một dấu mốc đáng chú ý. Thế nhưng, những giải thưởng quốc tế không phải là điểm khởi đầu của hành trình xây dựng uy tín, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã được tích lũy trong nhiều năm.

Cỏ Mềm giành 3 giải thưởng tại Global CSR & ESG Summit & Awards 2026 (Ảnh: Cỏ Mềm).

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng trước mỗi quyết định mua sắm, điều họ tìm kiếm ngày nay là những thông tin có thể kiểm chứng, những giá trị có thể nhìn thấy và những cam kết được chứng minh bằng hành động thực tế. Đó cũng là cách Cỏ Mềm lựa chọn để phát triển trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Sự minh bạch ấy được thể hiện ở nhiều cấp độ: từ việc công khai đầy đủ bảng thành phần trên bao bì, minh bạch về nguyên liệu sử dụng trên website; đến việc hợp tác, phát triển các vùng trồng; ứng dụng khoa học, công nghệ vào nghiên cứu; đầu tư nhà máy đạt chuẩn cGMP và hệ thống hơn 90 cửa hàng độc quyền trên toàn quốc. Mỗi bước đi đều hướng tới mục tiêu giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm mà họ lựa chọn.

Cỏ Mềm hiện sở hữu hệ thống trên 90 cửa hàng độc quyền rộng khắp cả nước (Ảnh: Cỏ Mềm).

Từ sản phẩm đầu tiên là son dưỡng Gạo ra mắt năm 2015 đến hệ sinh thái hơn 200 sản phẩm hiện nay, Cỏ Mềm lựa chọn một con đường phát triển tương đối khác biệt: tăng trưởng dựa trên chất lượng sản phẩm, sự minh bạch trong vận hành và các giá trị dài hạn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng duy trì nhiều dự án như “Rừng An Lành”, “Ngôi trường Ước Mơ” hay các hoạt động thúc đẩy lối sống xanh khác. Những hoạt động này không được triển khai như các chương trình ngắn hạn, mà được duy trì nhiều năm, như một phần trong định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Trong suốt hành trình đó, doanh nghiệp liên tục được ghi nhận bởi nhiều tổ chức quốc tế uy tín như Giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á (2021), Thương hiệu bản sắc Việt Nam định vị giá trị toàn cầu (2023), Thương hiệu tiêu biểu ASEAN (2024), cùng nhiều giải thưởng về phát triển bền vững trong năm 2025 - 2026.

Cỏ Mềm ghi dấu ấn với loạt giải thưởng quốc tế uy tín (Ảnh: Cỏ Mềm).

Những giải thưởng quốc tế có thể là những dấu mốc dễ nhìn thấy nhất. Nhưng phía sau mỗi sự ghi nhận là một quá trình dài tích lũy niềm tin từ sản phẩm, từ cách doanh nghiệp vận hành và từ những giá trị được kiên trì theo đuổi qua nhiều năm.

Nhìn từ góc độ đó, có thể nói, việc được ghi nhận tại các Hội nghị & Giải thưởng CSR & ESG toàn cầu không chỉ phản ánh nỗ lực của riêng Cỏ Mềm suốt hơn một thập kỷ, mà còn cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt, trong hành trình xây dựng niềm tin bằng các giá trị phát triển dài hạn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.