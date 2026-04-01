Cỏ Mềm: Chọn minh bạch để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng

Thị trường mỹ phẩm và niềm tin của người tiêu dùng

Với tốc độ tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường mỹ phẩm giàu tiềm năng tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, sự phong phú về sản phẩm, thương hiệu và kênh phân phối cũng ngày càng trở nên đa dạng.

Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển nhanh chóng đó, thị trường mỹ phẩm Việt Nam cũng đang đối mặt với những hệ lụy khó lường từ vấn nạn hàng giả, hàng nhái và các sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.

Thời gian gần đây, thị trường ghi nhận hàng loạt vụ thu hồi sản phẩm do vi phạm tiêu chuẩn chất lượng, chứa chất cấm hoặc sai lệch hồ sơ công bố. Bên cạnh đó, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xách tay trôi nổi vẫn diễn biến phức tạp, đẩy người tiêu dùng vào ma trận thông tin, gây khó khăn lớn trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn.

Trong bối cảnh ấy, niềm tin trở thành yếu tố mang tính quyết định. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến công dụng sản phẩm mà còn chú trọng đến quy trình sản xuất, tiêu chuẩn nhà máy, hệ thống phân phối và mức độ minh bạch của doanh nghiệp.

Từ đó, những thương hiệu có khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối, thường được đánh giá cao hơn về độ tin cậy.

Cỏ Mềm xây dựng niềm tin từ nền tảng vận hành

Kiên định với triết lý phát triển bền vững từ năm 2015, Cỏ Mềm chứng minh tính minh bạch và uy tín thông qua việc tự chủ chuỗi giá trị, cam kết minh bạch tối đa và chất lượng chuẩn mực trong từng sản phẩm.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình vận hành khép kín, bao gồm trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nhà máy sản xuất đạt chuẩn cGMP ASEAN và hệ thống phân phối trực tiếp thông qua hơn 80 cửa hàng trên toàn quốc. Việc không phân phối qua đại lý trung gian giúp thương hiệu kiểm soát đồng nhất chất lượng sản phẩm cũng như trải nghiệm khách hàng.

Nhà máy của Cỏ Mềm có quy mô gần 10.000m², với công suất sản xuất lên tới gần 1 triệu sản phẩm mỗi tháng. Quy trình sản xuất được kiểm soát theo 4 bước nghiêm ngặt, kết hợp với hệ thống kiểm định đạt chuẩn ISO 17025, nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Sau 10 năm phát triển, Cỏ Mềm đã xây dựng thành công danh mục hàng trăm sản phẩm, trải dài từ chăm sóc da, tóc, cơ thể đến các sản phẩm chăm sóc gia đình.

Các sản phẩm của Cỏ Mềm được công bố chất lượng và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn Bộ Y tế trước khi lưu hành trên thị trường. Trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Cỏ Mềm cũng kiên định theo đuổi 3 tiêu chí: an toàn - hiệu quả - bền vững, kết hợp nguyên liệu thiên nhiên bản địa với công nghệ hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo triết lý “lành và thật” mà thương hiệu đề ra.

“Cỏ Mềm lựa chọn minh bạch như một nguyên tắc nền tảng trong phát triển sản phẩm, bắt đầu từ chính thông tin cung cấp tới người tiêu dùng. Trên bao bì, các thành phần được liệt kê đầy đủ theo tiêu chuẩn, điều này giúp người dùng có thể dễ dàng nhận diện và hiểu rõ những gì mình đang sử dụng trên làn da mỗi ngày”, đại diện thương hiệu khẳng định.

Không những thế, Cỏ Mềm còn xây dựng bộ dữ liệu minh bạch trên website, trung thực công khai mọi thành phần nguyên liệu trong sản phẩm cùng với nguồn gốc, vai trò, công dụng và tỷ lệ an toàn kèm theo. Tập hợp minh bạch nguyên liệu này không chỉ giúp khách hàng hiểu hơn về sản phẩm Cỏ Mềm, mà còn là cơ sở để người dùng tham khảo chọn lọc các sản phẩm chăm sóc cá nhân an toàn hơn cho sức khỏe.

Cỏ Mềm được vinh danh với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước

Suốt mười năm qua, Cỏ Mềm liên tục được ghi nhận bởi các tổ chức trong và ngoài nước. Từ giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á” năm 2021, đến danh hiệu “Thương hiệu bản sắc Việt Nam định vị giá trị toàn cầu” năm 2023, “Thương hiệu tiêu biểu ASEAN” năm 2024 và gần đây là hai giải thưởng tại Global CSR & ESG Awards 2025. Những ghi nhận này phản ánh mức độ phát triển ổn định và định hướng dài hạn của doanh nghiệp.

Mới đây, Cỏ Mềm tiếp tục được vinh danh tại Diễn đàn Giao lưu Văn hóa, Khoa học và Kinh tế Quốc tế tại Ấn Độ với danh hiệu “Thương hiệu tiên phong đổi mới và phát triển bền vững”. Qua đó cho thấy, Cỏ Mềm là một trong những thương hiệu tiên phong theo đuổi minh bạch, xây dựng nền tảng vận hành rõ ràng, kiểm soát chất lượng xuyên suốt và duy trì định hướng phát triển dài hạn, từ đó, tạo được lợi thế về niềm tin của người tiêu dùng cả nước.