Cơ hội trúng xe máy điện từ sữa Mộc Châu Creamery

Đồng thời, đơn vị này tiếp tục giới thiệu các sản phẩm nổi bật mới với hương vị “sữa ngon truyền đời” - dấu ấn đã làm nên tên tuổi thương hiệu suốt gần 7 thập kỷ qua.

Giải thưởng giá trị của chương trình "Sữa ngon chào hè - Quét ngay trúng lớn" diễn ra từ ngày 15/5 đến 15/7 (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Giữ trọn vị sữa nguyên bản từ cao nguyên Mộc Châu

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và độ minh bạch của thực phẩm, tiêu chuẩn “clean label” đang trở thành xu hướng được nhiều thương hiệu thực phẩm cao cấp trên thế giới theo đuổi. Đây không chỉ là yêu cầu về độ an toàn, mà còn phản ánh toàn bộ triết lý sản xuất: tối giản can thiệp, minh bạch nguồn gốc và giữ trọn giá trị tự nhiên của nguyên liệu.

Theo đó, để đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận Clean Label Project, sản phẩm phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt với hàng trăm tiêu chí liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, BPA/BPS, kháng sinh và nhiều tạp chất khác. Đồng thời, toàn bộ chuỗi sản xuất cũng cần đảm bảo khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng.

Với Mộc Châu Creamery, việc đạt được chứng nhận Clean Label Project cho những dòng sản phẩm sữa tươi cốt lõi là sự bảo chứng cho độ minh bạch trong các sản phẩm. Với người tiêu dùng ngày nay, đây không chỉ đơn thuần là kết quả kiểm nghiệm chuyên môn mà thực sự là một chiếc lá chắn an toàn, giúp người tiêu dùng trút bỏ hoàn toàn gánh nặng âu lo và tự tin trao gửi nguồn dinh dưỡng chất lượng cho gia đình mỗi ngày.

Đây cũng là định hướng mà Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu theo đuổi khi phát triển thương hiệu Mộc Châu Creamery. Với nền tảng là nguồn sữa tươi ổn định từ cao nguyên Mộc Châu với khí hậu mát lành sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để chăn nuôi bò sữa - các sản phẩm được giữ lại vị thanh béo tự nhiên, hậu vị ngọt lành và thuần khiết đặc trưng của sữa tươi nguyên bản.

Diện mạo cao cấp của dòng sản phẩm Mộc Châu Creamery nổi bật tại các điểm bán (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Đại diện Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho biết, việc đầu tư vào hệ thống quản trị chất lượng nghiêm ngặt không đơn thuần nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, mà còn là bước đi dài hạn để bảo tồn giá trị cốt lõi đã gắn với thương hiệu suốt nhiều thế hệ. Theo doanh nghiệp, chỉ những mẻ sữa đạt yêu cầu cao về độ tươi ngon và dinh dưỡng mới được lựa chọn đưa đến tay người tiêu dùng.

Với Mộc Châu Creamery, “sữa ngon truyền đời” không chỉ là một thông điệp truyền thông, mà còn là cam kết về chất lượng nguyên bản được gìn giữ xuyên suốt từ vùng nguyên liệu đến từng sản phẩm trong gần 7 thập kỷ qua.

Hành trình lan tỏa giá trị di sản và sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng

Nhờ định hướng phát triển nhất quán và lấy chất lượng làm cốt lõi, Mộc Châu Creamery đang dần mở rộng độ nhận diện với người tiêu dùng trẻ tại nhiều tỉnh thành. Sự kết hợp giữa giá trị nghề sữa truyền thống và hình ảnh thương hiệu hiện đại đang tạo cho Mộc Châu Creamery một dấu ấn riêng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Đồng hành trên hành trình đó, các hoạt động ưu đãi trong dịp hè được triển khai như một điểm chạm giúp thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa câu chuyện về một di sản sữa lâu đời với tinh thần trẻ trung và hiện đại hơn.

Khách hàng trải nghiệm hương vị "Sữa ngon truyền đời" và tìm hiểu chương trình khuyến mãi mới của Mộc Châu Creamery tại điểm bán (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Điểm tạo nên sức hút cho chương trình vòng quay may mắn hè này của Mộc Châu Creamery nằm ở cơ chế tham gia đơn giản và hiện đại. Với mỗi lốc sữa gồm 4 hộp, khách hàng sẽ nhận một thẻ cào chứa mã QR để tham gia quay thưởng trực tuyến trên Zalo.

Chỉ với vài thao tác nhanh gọn, người dùng có thể biết kết quả ngay lập tức, tạo ra trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện hơn so với các hình thức vòng quay may mắn truyền thống. Chương trình không chỉ là hoạt động khuyến dùng mùa hè mà còn là cách thương hiệu tăng thêm kết nối với khách hàng thông qua trải nghiệm tương tác hiện đại và minh bạch.

Với 70.000 phần quà được triển khai trên toàn quốc, chương trình đã tạo được sự chú ý cùng các giải thưởng lớn như xe máy điện Honda ICON e, quạt không cánh Xiaomi hay loa JBL - những sản phẩm gắn với phong cách sống hiện đại và năng động của người tiêu dùng trẻ.

Sự kết hợp giữa nền tảng thương hiệu lâu năm và cách tiếp cận khách hàng mới mẻ cũng cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu thông qua thương hiệu Mộc Châu Creamery, đặc biệt trong mùa tiêu dùng sôi động hè 2026.