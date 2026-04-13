Cổ đông ngoại hé lộ bức tranh tài chính của "ông lớn" THACO

Tập đoàn Jardine Matheson vừa công bố Báo cáo thường niên 2025, qua đó hé lộ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Hiện tập đoàn này là cổ đông nước ngoài nắm giữ tỷ lệ sở hữu đáng kể tại doanh nghiệp của ông Trần Bá Dương.

Theo đó, năm qua THACO ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 3,12 tỷ USD, tương đương gần 81.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với mức 2,9 tỷ USD của năm 2024.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt khoảng 251 triệu USD (hơn 6.500 tỷ đồng), tăng mạnh so với mức 152 triệu USD của năm trước.

Phía Jardine Matheson cho biết, động lực tăng trưởng chính của THACO trong năm 2025 đến từ mảng bất động sản. Tập đoàn này hiện đang mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực như bất động sản và hạ tầng, bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh truyền thống.

Tỷ phú Trần Bá Dương khẳng định sẽ xong đường sắt từ Thủ Thiêm tới sân bay Long Thành vào năm 2030 (Ảnh minh họa: IT).

Trong thông điệp đầu năm 2026 công bố ngày 23/2, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO - cho biết Công ty Đại Quang Minh dự kiến khởi công 42 dự án trong năm nay và đặt mục tiêu hoàn thành 12 dự án.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, đồng thời triển khai hai tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, hướng tới mục tiêu khai thác đồng bộ vào năm 2030.

Kế hoạch này được thúc đẩy trong bối cảnh sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang gấp rút hoàn thiện để vận hành ổn định giai đoạn 1, sau khi đã đón những chuyến bay đầu tiên vào cuối năm ngoái, khép lại gần 5 năm thi công.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản thuần của THACO đạt 2,15 tỷ USD (khoảng 56.616 tỷ đồng), tăng so với năm trước. Ở chiều ngược lại, tổng nợ của doanh nghiệp ở mức 5,08 tỷ USD (tương đương 133.772 tỷ đồng), bao gồm 2,38 tỷ USD nợ dài hạn và 2,7 tỷ USD nợ ngắn hạn.

Tập đoàn Jardine Matheson bắt đầu đầu tư vào THACO từ năm 2008 và gia tăng tỷ lệ sở hữu đáng kể vào năm 2019, khi doanh nghiệp được định giá hơn 9 tỷ USD. Đến cuối năm 2023, tập đoàn này tiếp tục rót thêm gần 9.000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Hiện Jardine Matheson nắm khoảng 27% lợi ích tại THACO. Tính đến cuối năm 2025, giá trị ghi sổ khoản đầu tư này đạt khoảng 723 triệu USD, tương đương gần 18.800 tỷ đồng.