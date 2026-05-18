Chuyển giao thế hệ - nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới tại AgriS

Qua đó mở ra giai đoạn phát triển mới với cách tiếp cận chủ động và linh hoạt cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Tầm nhìn chiến lược phía sau chuyển giao thế hệ tại AgriS

Trong nhiều doanh nghiệp có dấu ấn sáng lập rõ nét, câu chuyện chuyển giao thế hệ thường đi kèm với những lo ngại: liệu định hướng có thay đổi, liệu người kế nhiệm có đủ “độ chín” để dẫn dắt một tổ chức lớn. Nhưng tại AgriS, những câu hỏi đó không phải là trọng tâm.

Bởi lẽ, sự chuyển giao này đã được chuẩn bị từ trước, là cả một quá trình dài, nơi thế hệ kế thừa đã sớm tham gia vào các quyết định chiến lược, vận hành doanh nghiệp.

Giữa tháng 7/2024, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2019-2024) của bà Huỳnh Bích Ngọc, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị AgriS đã được chuyển giao cho bà Đặng Huỳnh Ức My, đánh dấu việc chuyển giao thực chất về định hướng và điều hành sang thế hệ tiếp theo.

Bà Huỳnh Bích Ngọc nhấn mạnh: "Quyết định chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ có năng lực là trách nhiệm của thế hệ đi trước và cũng bước đi chiến lược để bảo đảm AgriS tiếp tục phát triển bền vững, mở rộng hiện diện quốc tế".

Là đại diện tiêu biểu của thế hệ doanh nhân F2, bà Đặng Huỳnh Ức My không phải là gương mặt mới với thị trường. Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, bà đã tham gia sâu vào quá trình hoạch định chiến lược, triển khai các dự án chuyển đổi, mở rộng và thúc đẩy định hướng phát triển nông nghiệp thông minh, tuần hoàn của AgriS.

Sự hiện diện xuyên suốt này giúp quá trình chuyển giao diễn ra theo hướng liền mạch, không tạo ra khoảng trống quyền lực hay gián đoạn trong vận hành.

Mới đây, bà Đặng Huỳnh Ức My đã công bố quyết định nâng tỷ lệ sở hữu tại SBT thông qua việc đăng ký mua vào 42.755.629 cổ phiếu SBT, tương đương 4,61% từ bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,32% lên 13,93%. Động thái này khẳng định quyết tâm và cam kết đồng hành dài hạn của thế hệ lãnh đạo kế cận đối với sự phát triển dài hạn của AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My (bên trái) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT AgriS từ tháng 7/2024 (Ảnh: AgriS).

Từ nền tảng kế thừa đến mô hình tăng trưởng mới

Kế thừa nền tảng chiến lược từ thế hệ sáng lập, dưới sự dẫn dắt của bà Ức My, AgriS bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao - tuần hoàn - đa giá trị - bền vững.

Trọng tâm của giai đoạn này là mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn (Circular Commercial Value Chain), vận hành trên ba trụ cột AgTech (công nghệ nông nghiệp), FoodTech (công nghệ thực phẩm) và FinTech (công nghệ tài chính), dựa trên nền tảng ESG.

Trong giai đoạn phát triển mới, AgriS đã ghi nhận nhiều điểm sáng trong hoạt động kinh doanh. AgriS tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu ngành đường Việt Nam với khoảng 46% thị phần nội địa, quy mô vùng nguyên liệu gần 80.000ha và nâng sự hiện diện sản phẩm tại thị trường quốc tế lên 76 quốc gia, tăng hơn 3 lần trong vòng 5 năm (từ 24 thị trường).

Trong niên độ 2024-2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 28.482 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh mới - gạo với chỉ sau 6 tháng triển khai đã vươn lên top doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam, sản lượng đạt khoảng 94.000 tấn tính đến tháng 2/2026, bước đầu cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng chuỗi giá trị của thế hệ lãnh đạo mới.

Doanh nghiệp cho biết hiện đang trong quá trình đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các hoạt động lõi liên quan đến lĩnh vực Giải pháp nông nghiệp và FBMC (Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo). Quá trình tái cấu trúc dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2026.

AgriS với hoạt động kinh doanh nổi bật tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ngành và mở rộng mạnh mẽ chuỗi giá trị nông nghiệp trên thị trường toàn cầu (Ảnh: AgriS).

Trong thời gian qua, AgriS đã tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối với các định chế tài chính toàn cầu nhằm tận dụng dòng vốn xanh quốc tế. Trong gần 2 năm, doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 400 triệu USD từ các tổ chức tài chính uy tín như IFC, DEG (thuộc KfW), ResponsAbility, FCB, ING cùng nhiều định chế trong và ngoài nước.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch AgriS trong chương trình làm việc với First Commercial Bank, E.Sun Commercial Bank nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và phát triển các giải pháp tài chính bền vững cho ngành nông nghiệp Việt (Ảnh: AgriS).

Chia sẻ về định hướng phát triển AgriS sau giai đoạn chuyển giao, bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết: “Chúng tôi kế thừa những giá trị đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ, đồng thời nâng cấp năng lực quản trị, công nghệ và mô hình vận hành để phù hợp với bối cảnh mới. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng, mà là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế”.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang tìm lời giải cho bài toán kế nhiệm, AgriS lựa chọn cách tiếp cận chủ động, xem chuyển giao là bước tiếp nối cho giai đoạn phát triển mới.